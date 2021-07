Egyenlőség

Tömegek vonultak fel a berlini Pride-on is - videó

2021.07.25 15:35 ma.hu

Egy év kihagyás után, Berlin utcáit ismét ellepték a felvonulók, a karneváli kamionok és a szivárványos zászlók. A Pride felvonulásra mintegy 140 ezer ember látogatott ki idén.



Az EuroNews szerint az idei Pride elsősorban Magyarországról szólt, ahol a "pedofiltörvény" álcája mögé bújtatva egy melegeket is erősen diszkrimináló jogszabályt fogadtak el. A szexuális felvilágosítás kriminalizálása a nyugati melegközösséget is aggasztja.



- Ami Magyarországon és Lengyelországban történik és eleve amilyen helyzet van egész Európában az Németországra, Franciaországra és más államokra is is kihatással van. Eleinte LMBTQ-mentes övezetek voltak Lengyelországban, aztán jött a magyar törvény. Ez mind gyűlöletet kelt velünk szemben - panaszolta az egyik felvonuló.