Koronavírus-járvány

Ukrajnában kismértékben gyorsult a járvány terjedése

Ukrajnában péntekre kismértékben tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, csaknem nyolcszáz új beteget jegyeztek fel, az egy nap alatt elhunytak száma megegyezett az előző napiéval, a fertőzés terjedése így enyhe növekedést mutat, az aktív betegek száma pedig megint megközelítette a tizenegyezret.



A hivatalos adatok szerint az elmúlt napban 763-mal 2 247 419-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény 37-tel több a megelőző napiénál. A halálos áldozatok napi száma 21 lett, pont ugyanannyi, mint a megelőző napon. A járvány tavaly márciusi kitörése óta 52 811-en haltak bele a betegségbe. Eddig 2 183 642-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban 639-en, az aktív betegek száma így tovább nőtt több mint százzal, 10 966-ra. Az elmúlt négy napban fokozatosan, kismértékben nőtt az igazolt fertőzöttek és az aktív betegek száma is.



Kórházba 446 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, míg a megelőző napon a számuk 402 volt. A legtöbb új beteget, 226-ot megint az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel.



Az egészségügyi minisztérium közlése szerint a február 24. óta tartó oltási kampány alatt eddig 2 920 068-an kapták meg valamely védőoltás első, 1 619 131-en a második dózisát is a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában. Csütörtökön 139 441 embert oltottak be, ami új rekord az országban.



Mikola Povoroznik, a kijevi adminisztráció helyettes vezetője az egyik hírportálnak nyilatkozva kijelentette: a fővárosban egyelőre nem tervezik újabb szigorítások bevezetését amiatt, hogy hat betegnél a kórházi teszt a koronavírus különösen veszélyes, először Indiában megjelent delta variánsát mutatta ki. Az egyik kijevi kórházban ápolt betegek többsége járt Oroszországban, most keresik azokat, akikkel kapcsolatba kerülhettek, hogy őket is orvosi felügyelet alá helyezzék - fejtette ki. Elmondta, hogy a hat beteg súlyos, illetve közepesen súlyos állapotban van. Eddig az országban négy betegnél - köztük két kárpátaljainál - mutatták ki a delta variánst, valamennyien megbetegedésük előtt Oroszországban jártak.