Koronavírus-járvány

Koronavírus-teszteket gyártó vállalatot vásárolnának fel Soros György és Bill Gates alapítványai

Bill Gates és Soros György amerikai üzletemberek alapítványai is részei annak a konzorciumnak, amely megvásárolná a Mologic nevű, brit székhelyű, koronavírus-teszteket gyártó vállalatot, az ezzel kapcsolatban kiadott közlemény szerint a cél a jövőbeni megfizethető, minőségi orvosi techonológia lenne - adta hírül csütörtökön a Forbes magazin.



A hét elején napvilágot látott közlemény szerint Soros György, illetve a Bill és Melinda Gates által finanszírozott alapítványok új kezdeményezést jelentettek be "Globális Egészségügyi Hozzáférés" (Global Access Health-GAH) néven, amelynek célja egyebek közt az orvosi technológia terjesztése lenne világszerte. A GAH a bejelentés szerint "legalább 41 millió dollárt" fektet be a tranzakcióba.



A Mologic egyik fő profilját jelenleg az orrból történő mintavételre alkalmas Covid-tesztek jelentik.



E gyorsteszteket a világ minden pontján használják, elsősorban azért, hogy segítségükkel újranyithassanak a boltok, szórakozóhelyek, megtarthassák a sporteseményeket.



A gyorstesztek kimutatják ugyanis az esetleges pozitív eredményt azok esetében is, akik elkapták a kórt, de nem mutatják a fertőzés tüneteit, viszont megfertőzhetnek másokat.



Az Egyesült Királyságban és több más országban egyébként az ilyen jellegű teszteket második tesztnek kell követnie, mielőtt hivatalosan is megállapítják a diagnózist. A Mologic által használt technológia azonban felhasználható a dengue-láz, a bilharzia és a folyami vakság megállapítására is. Soros és Gates részt vesznek abban a - dollármilliárdosok alkotta - üzleti csoportban is, amely az úgynevezett "globális Dél" országait - Latin-Amerika, Ázsia, Afrika és Óceánia részeit - igyekszik az elkövetkezendő évek során támogatni az oltási kampányokban és tesztelésekben.



Sean Hinton, a Soros-alapítvány igazgatója a közleményben leszögezte, hogy a pandémia "fájdalmasan rámutatott az alapvető egyenlőtlenségekre" a globális közegészségügyben.



"Ahogy azt a koronavírus-járvány alatt láthattuk, a tesztelések alapvető fontosságúak a fertőzés terjedésének megállításában, amely mindnyájunkat érintő ügy" - szögezte le Roxana Bonnell, a Nyílt Társadalom Alapítványok közegészségügyi szakértője.



A Mologic labort - amely orvosi kutatásokkal és labortechnikai fejlesztésekkel foglalkozik - 2003-ban alapította Mark Davis, a jelenlegi elnök-vezérigazgató és az édesapja, Paul Davis, a cég kutatási igazgatója. Paul Davis nevéhez fűződik a Clearblue nevű, 1988-ban forgalomba került terhességi gyorsteszt, amely az első, ilyen jellegű technológián alapuló teszt volt.



Vasárnap a brit Financial Times című lap azt közölte, hogy a vírus fertőzőbbnek tartott delta variánsa már 95 százalékban felelős a Dél-Afrikai Köztársaságban azonosított új esetekért, jóllehet az országban a lakosság csupán három százaléka kapta meg a koronavírus elleni oltás mindkét adagját.

Mindeközben az Egyesült Államokban és Európában az oltási kampányokban történt jelentős előrehaladás nyomán vélhetően csökkenni fog azok száma, akik a pozitív teszteredményeket követően kórházi kezelésre szorulnak majd.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a múlt héten bejelentette, hogy Afrikában még mindig csupán a kontinens 1,5 százaléka vette fel a vírus elleni oltást, azaz körülbelül 18 millió ember.