Koronavírus-járvány

Kijevben hat betegnél azonosították a delta variánst

Hat koronavírusos betegnél igazolta az elsődleges teszt az ukrán főváros egyik kórházában azt, hogy a vírus különösen veszélyes, először Indiában megjelent delta variánsával fertőződött meg - adta hírül az Ukrajinszka Pravda című hírportál a kijevi vezetés egészségügyi osztályára hivatkozva.



A közlemény szerint a mintákat elküldték az egészségügyi minisztérium kijevi laboratóriumi központjába, hogy erősítsék meg a vizsgálati eredményt, amelyet külföldről beszerzett új, kifejezetten a delta variáns kimutatására alkalmas tesztekkel diagnosztizáltak a kórházban. Valentina Hinzburg, a kijevi adminisztráció egészségügyi osztályvezetője elmondta, hogy a betegek, akiknél kimutatták a delta variánst, életkorban nagyon eltérnek egymástól, van köztük 21 éves és 72 esztendős páciens is. Az egész országban hivatalosan eddig négy esetben mutatták ki a delta variánst.



Ukrajnában amúgy a járvány terjedése ismét stagnál. A hivatalosan közölt adatok szerint az elmúlt napon 726-tal 2 246 656-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma, vagyis 71-gyel több fertőzöttet diagnosztizáltak, mint az előző napon. Az elhunytak száma 21-gyel 52 790-re emelkedett, míg a megelőző napon 13-an haltak bele az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegségbe. Eddig 2 183 003-an gyógyultak meg, közülük az elmúlt napon több mint ötszázan. Az aktív betegek száma így megint nőtt, több mint kétszázzal 10 863-ra.



Kórházba 402 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, míg a megelőző napon számuk 508 volt. A legtöbb új beteget, 246-ot ismét az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel.



Az egészségügyi minisztérium közlése szerint a február 24. óta tartó oltási kampány alatt eddig 2 843 899-en kapták meg valamely védőoltás első, 1 555 859-en a második dózisát is a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában. Szerdán 120 090 embert oltottak be, ami új rekord az országban.



Vitalij Klicsko kijevi polgármester közben elmondta, hogy a kijeviek közül bárki, aki betöltötte a 18. életévét, felveheti a védőoltást csütörtöktől a Nemzetközi Kiállítási Központban létesített tömeges oltóponton, péntektől pedig a kerületi oltóközpontokban. Kétfajta oltóanyag közül választhatnak a fővárosiak: a Sinovac és a Moderna vakcinájából.



Oleh Ruban, a fogyasztóvédelmi szolgálat kijevi részlegének igazgatója egy tévéműsorban biztosított afelől, hogy a vírus delta variánsa megjelenése miatt nem szigorítanak a karanténkorlátozásokon a fővárosban. A szakember ugyanakkor a járvány újabb fellángolását jósolta augusztus végére, amikorra az emberek hazatérnek a nyaralásból.