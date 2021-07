Koronavírus-járvány

Ukrajnában ismét stagnál a járvány terjedése

Ukrajnában szerdára több mint hatszáz koronavírusos beteget jegyeztek fel, az elhunytak száma ugyanakkor csaknem a fele lett az előző napinak. 2021.07.21 13:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A járvány terjedése a korábbi hetek hétköznapjaihoz hasonlóan ismét stagnálást mutat.



A hivatalosan közölt adatok szerint az elmúlt napban Ukrajnában 655-tel 2 245 930-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény kevesebb mint hatvannal több a megelőző napinál. Az elhunytak száma viszont jelentősen kevesebb, 13 lett, míg a megelőző napon 25-öt jegyeztek fel. A járvány tavaly márciusi kitörése óta 52 769-en haltak bele a betegségbe. Eddig 2 182 502-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban 577-en, az aktív betegek száma így megint nőtt, 65-tel 10 659-re.



Kórházba 508 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, míg a megelőző napon számuk 279 volt. A legtöbb új beteget, 232-t megint az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel.



Az egészségügyi minisztérium közlése szerint a február 24. óta tartó oltási kampány alatt eddig 2 778 377-en kapták meg valamely védőoltás első, 1 501 291-en a második dózisát is a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában. Kedden 100 003 embert oltottak be az országban.



Az ukrán tudományos akadémia legfrissebb helyzetértékelése szerint Ukrajnában véget ért az újonnan fertőzöttek számának fokozatos csökkenése, mostantól újabb növekedés, sőt robbanásszerű fellángolás is előfordulhat a járvány terjedésében. A tudósok rámutattak arra, hogy noha még egyelőre alacsony szinten van, de már heti összehasonlításban elkezdett növekedni az újonnan azonosított fertőzöttek száma. Ezenfelül aggasztja őket, hogy hogy az elmúlt hétben egyszerre három kulcsfontosságú járványmutató nőtt: az újonnan regisztrált esetekké 7,3 százalékkal, a pozitív PCR-tesztek száma 16,6, valamint a kórházi kezelésre szoruló betegek száma 4,7 százalékkal. A járvány hirtelen, robbanásszerű megnövekedésétől elsősorban a vírus különösen veszélyes, először Indiában megjelent delta variánsának terjedése miatt tartanak. Ukrajnában hivatalosan eddig négy betegnél mutatták ki a delta variánst.