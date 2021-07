Kormány

Menczer Tamás: kisgyerekeket lőttek le Svédországban

A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára közlése szerint kisgyerekeket lőttek le Svédországban, miközben - mások mellett - a svéd miniszterelnök Magyarországot támadja a gyermekeket védő törvény miatt.



Menczer Tamás hétfőn a Facebook-oldalán azt írta: "Míg sokan, például a svéd miniszterelnök is politikai támadást indított Magyarország ellen a gyermekeket védő törvény miatt, addig Stockholm mellett, a szabadban játszó kisgyermekeket lőttek le."



Az óvodás és a kisiskolás gyermeket lőtt sebbel szállították kórházba, feltehetően a bandaháború - újabb, ártatlan - áldozatai - tette hozzá.



Közölte, egyetért Stefan Löfven svéd kormányfővel. A gyerekek testi és lelki fejlődését meg kell védeni. Svédországban is. És Svédországban az életveszélyes golyótól is meg kell védeni a gyermekeket. Nagyon reméli - tette hozzá -, hogy sikerülni fog.



Az államtitkár teljes testi és lelki felépülést kívánt a gyermekeknek, a szülőknek pedig legmélyebb együttérzését fejezte ki.