Koronavírus-járvány

Hollandia ismét az otthoni munkavégzésre szólította fel állampolgárait

A továbbra is meredeken emelkedő holland koronavírus-fertőzési adatok miatt a hágai kormány hétfőn arra szólította fel állampolgárait, amennyiben megoldható dolgozzanak újra otthonról. Az ország egésze várhatóan sötétvörös besorolást kap az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak (ECDC) a fertőzöttséget mutató térképén.



Mark Rutte ügyvezető holland miniszterelnök hétfői sajtótájékoztatóján hibás döntésnek nevezte a koronavírus-járvány visszaszorítására korábban bevezetett rendkívüli intézkedések enyhítését, ami az azt követően megugrott fertőzésszám miatt a bárok és éttermek újbóli, augusztus közepéig tartó éjszakai bezárásához vezetett.



Kijelentette, a fertőzésszám rohamos emelkedését a biztonságos távolságtartásra vonatkozó szabályok be nem tartása okozza. Hozzátette, mindenki gondoskodjon az otthonok, az iskolák és munkahelyek szellőztetéséről. Közölte azt is, noha az új fertőzések napi száma magas szinten stabilizálódni látszik, a kormány jelenleg nem látja szükségét további intézkedések bevezetésének. A kormány a nyár folyamán heti rendszerességgel vizsgálja a legfrissebb járványügyi fejleményeket - tette hozzá.



Hugo de Jonge egészségügyi miniszter a sajtóértekezleten azt közölte: annak ellenére sem akarnak további intézkedéseket, hogy az új fertőzöttek napi tízezres nagyságrendű száma miatt Hollandia egésze sötétvörös besorolást kap az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak (ECDC) a fertőzöttséget mutató térképén. Ez azt jelenti, hogy más uniós tagországok megkövetelhetik a Hollandiából érkezőktől, hogy a karanténba vonuljanak - tette hozzá.



Az illetékes holland közegészségügyi intézet hétfői tájékoztatása szerint noha az elmúlt 24 órában közel kilencezer új koronavírussal fertőzöttet vettek nyilvántartásba, az átlagos napi fertőzésszám az országban továbbra is tízezer felett van. Az új fertőzöttek átlagos napi száma vasárnaphoz képest 5,8 százalékkal, egy hét alatt 89,5 százalékkal emelkedett. Közel húsz napja az új fertőzésszám alig érte el a 600-at. Az új koronavírus-tesztek mintegy 14 százaléka pozitív.



Kórházba az előző napi adatokhoz képest 16 százalékkal több koronavírusos beteget szállítottak, jelenleg 361 embert kezelnek koronavírussal. Közülük a tegnapi számokhoz képest 50-nel több, jelenleg 84 esetben alkalmaznak intenzív ellátást.



A legfrissebb információk szerint a járvány kezdete óta 1 826 824 ember fertőződött meg az új típusú koronavírussal, közülük 18 063-an haltak meg Hollandiában.



A belga kormány kora esti tájékoztatása szerint a jól haladó oltási kampánynak köszönhetően egyre kevesebb koronavírussal fertőzött igényel kórházi ápolást, azonban az vírus új változatai, különösen a vírus Delta variánsa terjedésének megakadályozására az utazási szabályok módosítására van szükség.

Az új, rendkívüli szabályozás szerint, ha valaki külföldről, járványügyi szempontból akár zöld, akár narancssárga, akár piros besorolású országból érkezik, és nincs teljesen beoltva, tíznapos karanténba kell vonulnia. A karantén első és hetedik napján kötelező koronavírus-tesztet kell végeznie, a karantént valaki csak akkor hagyhatja el, ha a tesztjei negatívak.



A hatóságok megerősítik az ellenőrzéseket mind a repülőtereken, mind a szárazföldi határokon - tették hozzá.



Az illetékes belga közegészségügyi hivatal hétfői tájékoztatása szerint továbbra is emelkedik az új fertőzöttek száma az országban. Az elmúlt hét napban átlagosan naponta 1231 új fertőzöttet vettek nyilvántartásba, ami 76 százalékos növekedést jelent az előző hét adataihoz képest.



A vírus intenzív terjedése ellenére a halálesetek száma egy hét alatt 42 százalékkal csökkent. A kórházi ápolások száma azonban 21 százalékkal nőtt, jelenleg 239 embert ápolnak koronavírussal, közülük 81 beteg esetében kell intenzív ellátást biztosítani. Ez a mutató csökkenő tendenciát mutat - tették hozzá.



A legfrissebb adatok szerint a járvány kezdete óta 1 103 413 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust és 25 209-en váltak a vírus okozta szövődmények áldozatává Belgiumban.