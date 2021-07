Időjárás

Áradások Nyugat-Európában - Belgiumban és Hollandiában a legtöbb folyó vízszintje apadni kezdett

A legtöbb folyó vízszintje stagnált vagy apadni kezdett a hét végére a szerdán kezdődött heves esőzek után; a mentési műveletek fokozatosan befejeződnek Belgiumban és Hollandiában; az árvíz sújtotta kelet-belgiumi régiókban további áldozatok után kutatnak, a hollandiai Limburg tartományban pedig megkezdték a gátak szilárdságának ellenőrzését.



A belga sajtó beszámolója szerint vasárnap délelőtt már csak a Mehaigne, a korábban megáradt Meuse egyik mellékfolyójának magas vízszintje okozott aggodalmat, noha az ország déli és keltei felében fekvő Namur és a Liege, valamint a leginkább érintett Limburg tartományok fő vizei és mellékfolyói miatt továbbra is riasztási fokozat van.



A három napon át tartó heves esőzések nyomán kialakult özönvízszerű áradásokban Belgiumban 27 -en haltak meg. A holttestek közül 23-at a Meuse egyik mellékfolyója, a Vesdre völgyében találtak meg. Az illetékes hatóságok további áldozatok után kutatnak, számuk elérheti a 35-öt. Több mint 37 ezer háztartás továbbra is áram nélkül maradt a kelet-belgiumi Liege és Vallon-Brabant tartományokban, tucatnyi embert még mindig eltűntként tartanak nyilván.



Az összeomlott épületek további áldozatokat rejthetnek. A keleti-belgiumi Vervier melletti Pepinster település egyik összeomlott épületének romjai közül szombat éjjel kiszűrődő jajkiáltások vasárnap reggelre elhallgattak. Mentésre a bizonytalan épületszerkezet miatt nem volt lehetőség - írták.



Megkezdték a házak takarítását, noha több épület összeomlással fenyeget. Mivel a statikai felmérések hosszú ideig eltarthatnak, a többszáz kitelepített lakónak az átmeneti szállásokon kell maradnia. Továbbra is tart az elárasztott pincék és mélygarázsok szivattyúzása, a csapvíz azonban minden településen ismét iható Belgiumban.



A holland sajtó vasárnapi beszámolója szerint az ország minden folyóvizén megszűnt az áradásveszély. Az ország keleti felének legnagyobb folyója, a Maas vízszintje azonban továbbra is emelkedik a Németországból érkező esővíz miatt. A dél-kelet hollandiai Limburg tartományban fenntartják a magas készültségi szintet.



A szakértők megkezdték a Maas folyó gátjai stabilitásának ellenőrzését. A hadsereg sürgősségi javításokat végez a Maastricht közelében korábban megsérült gáton. Arra figyelmeztettek, hogy az átázott és meglazult gátak átszakadhatnak. A régióban evakuált több mint tízezer lakó többségét leghamarabb vasárnap este tájékoztatják arról, hogy mikor térhetnek vissza otthonaikba. Több település, köztük Hammerveld és Roermond lakói már vasárnap este hazatérhetnek.



Hollandiában nincs halálos áldozata a szerdán kezdődött heves esőzések okozta áradásoknak.