Koronavírus-járvány

Ukrajnában kevesebb mint kétszáz új beteget jegyeztek fel

Ukrajnában hétfőre tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése, kevesebb mint háromszáz új beteget és öt elhunytat jegyeztek fel.



A hivatalosan közölt adatok szerint az elmúlt napon Ukrajnában 182 új esettel 2 244 677-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény több mint százzal lett kevesebb a megelőző napiénál. Noha az elmúlt öt napon fokozatosan csökkent az újonnan regisztrált fertőzöttek száma, a mostani jelentős csökkenés oka lehet az is, hogy hétvégenként kevesebben fordulnak orvoshoz és kevesebb tesztet végeznek.



A halálos áldozatok száma is fokozatosan csökkent: vasárnap öt elhunytat jegyeztek fel, míg szombaton nyolcat, pénteken pedig még 16-ot. A járvány kezdete óta összesen 52 731-en haltak bele az új típusú koronavírus okozta Covid-19 szövődményeibe.



Eddig 2 181 385-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban csaknem kétszázan, az aktív betegek száma így ismét csökkent tízzel, 10 561-re.



Kórházba 307 koronavírusos vagy fertőzésgyanús beteg került, míg a megelőző napon a számuk 382 volt. A legtöbb új beteget, 82-őt megint az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel.



Az egészségügyi minisztérium közlése szerint a február 24. óta tartó oltási kampány alatt eddig 2 667 523-an kapták meg valamely védőoltás első, 1 431 127-en a második dózisát is a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában. Vasárnap 37 173 embert oltottak be országszerte.



Viktor Ljasko egészségügyi miniszter az Ukrajina 24 tévécsatornának adott interjújában azon meggyőződésének adott hangot, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) hamarosan felveszi az általa jóváhagyott oltóanyagok jegyzékébe a Sinovac kínai vállalat Coronavac nevű vakcináját, így az ezzel beoltott ukránok is szabadon utazhatnak majd az Európai Unió tagállamaiba. Emlékeztetett arra, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Coronavac-ot felvette a sürgősségi helyzetekben történő használatra jóváhagyott oltóanyagok jegyzékébe.



A tárcavezető elmondta, hogy az ukrán kormányzat aktívan készül a vírus különösen veszélyes, először Indiában megjelent delta variánsának elterjedésére: egyebek mellett 700 millió hrivnyát, azaz mintegy 7,8 milliárd forintot különítettek el orvosi oxigénkoncentrátumok beszerzésére.