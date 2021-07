Katasztrófa

Német áradások: átszakadt egy gát Észak-Rajna-Vesztfáliában - videó

Brutális pusztítást végeztek az áradások Németországban, az északnyugaton fekvő Észak-Rajna-Vesztfália tartományban egy gát is átszakadt, miután a térségben rengeteg eső esett.



A katasztrófa valószínűleg azért történhetett, mert a folyó egyik oldala le volt zárva, így a felesleges víztömeg nem tudott hová folyni.



Nagyon sok ember eltűnt. Több mint ezren maradtak áram nélkül.



"Csak azokra tudok gondolni, akiket nem találnak. Nagyszülőkre, akik még az ágyból sem tudtak kiugrani, hogy a felső emeletre meneküljenek, mert minden túl gyorsan történt" - mondta egy fiatal nő.



Wassenberg település egyik negyedéből hétszáz főt evakuált a katasztrófavédelem és a tűzoltóság.



"Alig bírom ki, hogy ne sírjak. Mindent olyan szépen megcsináltunk és most az egész odavan. Nagy részét újra kell majd építeni. Nagyon fájdalmas ez" - mondta egy helybéli.



Borzasztó állapotok az árvíz sújtotta német vidékeken. A károk nagyságát egyelőre felbecsülni sem lehet, kiterjedt területek vannak még víz alatt.



Az áradásokat a Bernd nevű ciklon okozta, amely a hét eleje óta Németország felett kering.



Az alacsony légnyomású zóna még napokig nem mozdul a német-belga határ környékéről, így a hétvégén is további esőzés várható.