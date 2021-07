Koronavírus-járvány

Ukrajnában több mint hétszáz új beteget jegyeztek fel

Ukrajnában péntekre több mint hétszáz új koronavírusos beteget jegyeztek fel, ami több mint százzal haladta meg az előző napit, a járvány terjedése enyhén emelkedő, az elhunytak száma viszont csökkenő tendenciát mutatott az elmúlt négy napban.



A hivatalosan közölt adatok szerint az elmúlt napban 737-tel 2 243 605-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt négy napban kismértékben, de fokozatosan nőtt az újonnan regisztrált betegek száma. A mostani növekmény 114-gyel haladja meg a megelőző napiét. A halálos áldozatok száma ugyanakkor az elmúlt napokban fokozatosan csökkent: péntekre 17-en, míg csütörtökre még 20-an, szerdára pedig 25-en haltak bele a betegségbe. A járvány kezdete óta elhunytak száma 52 702-re emelkedett.



Eddig 2 180 281-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban több mint hatszázan, az aktív betegek száma a megelőző napokhoz hasonlóan megint nőtt, több mint százzal 10 622-re. Kórházba 422 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, csaknem ugyanannyi, mint a megelőző napon, amikor számuk 387 volt. A legtöbb új beteget, 224-et megint az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel.



Az egészségügyi minisztérium közlése szerint a február 24. óta tartó oltási kampány alatt eddig 2 539 636-an kapták meg valamely védőoltás első, 1 360 256-an a második dózisát is a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában. Csütörtökön 117 376 embert oltottak be az országban, ami új napi rekord.



Denisz Smihal miniszterelnök pénteken a parlament ülésén közölte, hogy július végéig még több mint nyolcmillió dózis koronavírus elleni vakcinának kell megérkeznie Ukrajnába.



"A Pfizeren, az AstraZenecán és a Coronavacon felül még kétmillió adag Moderna-vakcinát várunk ebben a hónapban. Ez is egy kiváló minőségű oltóanyag, amelyet az Egyesült Államok és az Európai Unió is használ. Augusztusban pedig kétmillió Novavax-vakcina megérkezése várható" - fejtette ki a kormányfő az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint.



Viktor Ljasko egészségügyi miniszter egy reggeli tévéműsorban azt is elmondta, hogy az Ukrajnában először érkező Moderna-vakcinaszállítmány - a kétmillió dózis - a hétvégén érkezik meg repülővel az országba.



Roman Rodina, a Közegészségügyi Központ főigazgatója szintén egy tévéműsorban arról beszélt, hogy terveznek gyógyszertárakban is oltópontokat kialakítani, ez még kidolgozás alatt áll. Hozzátette, hogy jelenleg 1200-1300 oltópont van az országban, ezen felül mintegy kétszáz tömeges oltóközpont, továbbá körülbelül hatszáz mobil oltócsapat dolgozik az országban.