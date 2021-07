Koronavírus-járvány

Ausztriában elmaradnak a további enyhítések

Ausztriában az elmúlt napokban jelentősen emelkedett az új koronavírusos megbetegedések száma, ezért a válságstáb csütörtök este szigorításokról döntött. 2021.07.16

A tervezett enyhítésekkel ellentétben július 22-étől az éjszakai szórakozóhelyeket csak azok látogathatják majd, akiket már beoltottak vagy negatív PCR-teszttel rendelkeznek. Az eddig elfogadott gyógyult státusz vagy az antigén gyorsteszt már nem lesz elegendő a belépéshez.



A vendéglátásban és rendezvényeken - a kontaktkutatás megkönnyítése érdekében - továbbra is megmarad a regisztrációs kötelezettség.



Az úgynevezett zöld igazolványt pedig augusztus 15-től csak azok kaphatják meg, akik mindkét oltásukat felvették. A gyógyultak és a negatív koronavírusteszttel rendelkezők esetében nem változik a szabályozás.



Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter a delta variáns rohamos terjedésével indokolta a döntést. "A járvány elleni harcban továbbra is az oltás a legfontosabb és leghatékonyabb eszköz" - jelentette ki. Egyúttal felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy a terjedő delta variánssal szemben csak kétszeri oltással lehet eredményesen védekezni és aki még nem tette meg, az haladéktalanul oltassa be magát.



Elisabeth Köstinger turizmusért felelős miniszter hangsúlyozta, a célirányos intézkedésre azért van szükség, hogy el lehessen kerülni a járvány esetleges negyedik hullámát és "a nemrég visszanyert szabadságunk se kerüljön veszélybe".



Ausztriában eddig 5 098 929 ember kapta meg a SARS-Cov-2 koronavírus okozta betegség (Covid-19) elleni vakcina első adagját, mindkettőt pedig 3 926 213-en. Az elmúlt 24 órában 341 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 653 001 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma jelenleg 105, az intenzív kezelésre szorulók 37-en vannak. A Covid-19 szövődményeibe az elmúlt napon egy ember halt bele, a járvány halálos áldozatainak száma így 10 728-ra emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 639 352.