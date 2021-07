Koronavírus-járvány

Horvátország meghosszabbította a járványügyi intézkedéseket

Horvátország csütörtöktől július 31-ig meghosszabbította az egész országra vonatkozóan a jelenleg is érvényben lévő járványügyi intézkedéseket, így a különböző rendezvényeken való részvétel továbbra is védettségi igazoláshoz kötött.



A válságstáb közleménye szerint a kávéházak számára továbbra sem engedélyezik a beltéri kiszolgálást, és csak ülő vendégeket szolgálhatnak ki. Nem törölték el a maszk viselését sem zárt térben.



Az elmúlt 24 órában 139 új fertőzöttet azonosítottak, így a járvány kezdete óta meghaladta a 361 ezret az új típusú koronavírussal megfertőződöttek száma. A vírus okozta betegség (Covid-19) szövődményeiben senki nem halt meg, így a járvány halálos áldozatainak száma 8233 maradt. Kórházban 110 beteget ápolnak, közülük kilencen vannak lélegeztetőgépen.



A valamivel több mint négymilliós Horvátországban eddig 1 569 371-en kaptak védőoltást, a jogosultak 38,7 százaléka, közülük 1 334 004-en már a második adagot is.



Horvát lapok szerint beigazolódni látszik a kormány azon félelme, hogy az alacsony átoltottság miatt ismét terjedni kezd a járvány, és a turisztikai szezon a tavalyihoz hasonlóan már augusztus közepén véget érhet. Csütörtöktől az Európai Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Központ (ECDC) kockázatosabb besorolás alá helyezte az egész horvát tengermelléket, amely már csak egy lépésre áll attól, hogy a piros jelzésű, súlyosan fertőzött régiók listájára kerüljön.



A szomszédos Szlovéniában csütörtökre 56 új fertőzöttet szűrtek ki, ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 257 ezret. A vírus szövődményeivel összefüggésben az elmúlt 24 órában senki nem halt meg, így a halálos áldozatok száma 4750 maradt. A koronavírusos betegek közül 32-en vannak kórházban, tízen közülük intenzív osztályon.



A valamivel több mint kétmillió lakosú Szlovéniában eddig 859 501-en kaptak védőoltást, közülük 705 588-an már a második adagon is túlvannak. Ez az oltásra jogosult lakosság 41, illetve 36 százaléka.



Horvátországhoz hasonlóan Szlovéniában is jelentősen lelassult az oltási folyamat.



Janez Jansa szlovén kormányfő csütörtöki sajtótájékoztatóján közölte: tekintettel arra, hogy van elég oltóanyag, és az oltás ingyenes, a tesztelés hamarosan már nem lesz ingyenes. Még nincs pontos időpont, de a térítésmentes szűrés valószínűleg augusztus közepétől megszűnik - mondta.



Szlovéniában védettségi igazolással kell rendelkezniük bizonyos munkakörök betöltőinek, többek között az egészségügyi dolgozóknak, a vendéglátósoknak, a boltosoknak, a fodrászoknak, a kozmetikusoknak, a taxisoknak és a pedagógusoknak is. Azok, akiket nem oltottak be, hetente egyszer az állam költségén tesztelhetik magukat.