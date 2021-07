Koronavírus-járvány

Szlovénia további kivételekről határozott a határátlépéssel kapcsolatos szigorítások alól

A szlovén kormány szerdán további kivételekről határozott a koronavírus-járvány miatt bevezetett, határátlépéssel kapcsolatos szigorítások alól, az átutazóknak és a nemzetközi fuvarozóknak eszerint nem kell védettségi igazolást felmutatniuk a határátlépésnél - közölte a kabinet.



Szlovéniában éjféltől új határátlépési feltételek lépnek érvénybe. Függetlenül attól, hogy milyen járványügyi besorolású egy ország, a beutazás védettségi igazoláshoz kötött.



A Pfizer/BioNTech vakcina esetében a második dózis felvételétől hét napnak, a Moderna, a Szputnyik V, a kínai Sinovac és Sinopharm oltóanyag esetében 14 napnak kell eltelnie. Egy oltással a Johnson&Johnson vakcinánál 14 napnak, az AstraZeneca-féle oltóanyag első dózisától 21 napnak kell eltelnie ahhoz, hogy elfogadják az igazolást.



Azon vakcinák esetében, ahol mindkét oltás feltétel, csak abban az esetben lehet egy oltással beutazni Szlovéniába, ha az illető nyolc hónapon belül átesett a fertőzésen.



Azok, akiket nem oltottak be, és nem estek át a fertőzésen, a mintavételtől számított 72 óránál nem régebbi negatív PCR- vagy 48 óránál nem régebbi, az EU-által elfogadott antigén gyorsteszt felmutatásával léphetik át a határt.



A határátlépésnél az uniós digitális Covid-igazolvány mellett elfogadják a nem uniós országok által kiállított igazolásokat is, feltéve, ha azok angol nyelven íródtak és QR-kóddal vannak ellátva, valamint ugyanazokat az információkat tartalmazzák, mint az uniós digitális igazolvány.



A korábbi rendelet szerint ez alól csak azok a külföldi állampolgárok képeztek kivételt, akik rendelkeztek ingatlannal vagy mezőgazdasági termőfölddel Szlovéniában, valamint a 15 évnél fiatalabbak, akik szüleik vagy nevelőik kíséretében érkeznek az országba. Ezt bővítette most ki a kormány az átutazókkal és a nemzetközi fuvarozókkal.



Szerdára 83 új fertőzöttet szűrtek ki, ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 257 ezret. A vírus szövődményeivel összefüggésben az elmúlt 24 órában senki nem halt meg, így a halálos áldozatok száma 4750 maradt. A koronavírusos betegek közül 34-en vannak kórházban, tízen közülük intenzív osztályon.



A valamivel több mint kétmillió lakosú Szlovéniában eddig 853 171-en kaptak védőoltást, közülük 747 355-en már a második adagon is túlvannak. Ez az oltásra jogosult lakosság 40, illetve 35 százaléka.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt 24 órában 155 új fertőzöttet azonosítottak, így a járvány kezdete óta meghaladta a 361 ezret az új típusú koronavírussal megfertőződöttek száma. A vírus okozta betegség (Covid-19) szövődményeiben ketten haltak meg, ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 8233-ra nőtt. Kórházban 111 beteget ápolnak, közülük nyolcan vannak lélegeztetőgépen.



A valamivel több mint négymilliós Horvátországban eddig 1 562 081-en kaptak védőoltást, a jogosultak 38,5 százaléka, közülük 1 317 827-en már a második adagot is.