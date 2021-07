Koronavírus-járvány

A felnőtt brit lakosság több mint kétharmada mindkét oltási adagot megkapta

A legfrissebb adatok szerint a felnőtt brit lakosság több mint kétharmada a koronavírus elleni oltás mindkét dózisát megkapta.



Az Egyesült Királyság négy országának - Anglia, Wales, Skócia, Észak-Írország - közegészségügyi szolgálatai egyszerre közzétett szerdai ismertetésükben közölték, hogy a brit oltási kampány december 8-i kezdete óta 35 155 767-en kapták meg a két oltási adagot.



Ez azt jelenti, hogy a 18 évesnél idősebb britek 66,7 százalékának mindkét vakcinadózist beadták.



A hivatalos szerdai adatok szerint az oltás első adagjából a brit felnőtt lakosság 87,4 százaléka - több mint 46 millió ember - részesült.



A felnőtt lakosság kétharmadának teljes körű immunizációját a határidő előtt sikerült elérni, a brit kormány ugyanis ezt július 19-re, jövő hétfőre irányozta elő.



A brit kormány célkitűzései között szerepel az is, hogy július 19-ig a teljes brit felnőtt lakosság - hozzávetőleg 52,7 millió ember - megkapja az első oltási dózist.



Ugyaneddig az időpontig mindkét oltási adagot be kell adni az 50 évesnél idősebbek, a fokozottan veszélyeztetettek, az egészségügyi és szociális ellátás első vonalában dolgozók mindegyikének és azoknak a 40 éven felülieknek is, akik május közepéig megkapták az első dózist.



A brit kormány a korábbi menetrendben szereplő július 31-ről hozta előre július 19-re azt a határidőt, ameddig a teljes brit felnőtt lakosságnak meg kell kapnia a koronavírus elleni oltás első dózisát. A határidő módosítását a kormány a koronavírus fokozottan fertőzőképes - az Egyesült Királyságban dominánssá vált - delta variánsának terjedésével indokolta.



Az angliai közegészségügyi szolgálat (Public Health England, PHE) és a Cambridge-i Egyetem e héten ismertetett közös elemzése arra vall, hogy a nagy-britanniai oltási kampány egyedül Angliában 8,5 millió koronavírus-fertőződést és 30 ezer halálesetet akadályozott meg.



A PHE azt is megállapította, hogy a Pfizer-BioNTech-vakcina mindkét adag beadása után 96 százalékos, az Oxford-AstraZeneca-oltóanyag ugyancsak két dózis esetén 92 százalékos hatékonysággal veszi elejét a koronavírus delta variánsa okozta fertőződésből eredő, kórházi kezelést igénylő súlyos megbetegedéseknek.



A brit kormány döntése értelmében jövő hétfőn feloldják a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése végett elrendelt, még érvényben lévő utolsó jogi korlátozások nagy többségét Angliában. Attól a naptól fogva nem lesz kötelező a maszkok viselése sem, bár a kormány ajánlása az, hogy a sokak által látogatott, zárt belső terekben továbbra is mindenki hordjon szájmaszkot.



Sadiq Khan londoni polgármester szerdán bejelentette, hogy a londoni tömegközlekedési hálózaton utazóknak július 19. után is kötelező lesz a maszkviselés utazásuk időtartama alatt.