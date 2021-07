Koronavírus-járvány

Ukrajnában ismét stagnál a járvány terjedése

Ukrajnában szerdára csaknem 550 új koronavírusos beteget jegyeztek fel, nem sokkal többet az előző napinál, így a járvány terjedése az elmúlt hetekhez hasonlóan megint stagnálást mutat. 2021.07.14 13:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 547 új esettel 2 242 245-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény 66-tal haladja meg a megelőző napiét. Az elhunytaké 25-tel 52 665-re emelkedett, míg a megelőző napban 36-an haltak bele a betegségbe. Eddig 2 179 076-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban csaknem nyolcszázan, az aktív betegek száma így tovább csökkent csaknem háromszázzal, 10 504-re. Kórházba most több, 409 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, a megelőző napon számuk 249 volt. A legtöbb új beteget, 165-öt megint az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel.



A Kijevi Közgazdasági Iskola (KSE) szakértői szerint jelenleg Ukrajnában a járványhelyzet folyamatosan kedvező, ugyanakkor még a nyáron újabb fellángolás várható - számolt be szerdán az Ukrajinszka Pravda hírportál. Az elemzők rámutattak arra, hogy a kórházi ellátásra szorulók aránya hétről hétre 10 százalékkal, a betegek száma pedig 15 százalékkal csökken. Naponta átlag 17 haláleset következik be az országban a fertőzés szövődményei következtében.



"Szeptember végéig még nem prognosztizáljuk a halálozási arány jelentős növekedését, viszont a járvány újabb fellángolása várható a nyár alatt" - idézte a hírportál Jurij Hanyicsenkót, a KSE vezetőjét. Szerinte az európai országokban tapasztalható fertőzöttszám-növekedés jelent veszélyt, ez az új fellángolás ugyanis hamarosan elérheti Ukrajnát is. A szakértők ezért hangsúlyozták, hogy rendkívül fontos a koronavírus elleni oltási kampány felgyorsítása. A KSE munkatársai szerint Ukrajnában naponta legalább 250 ezer embert kellene beoltani ahhoz, hogy az év végéig elérjék a kollektív immunitást az országban. Az oltási kampány folyamatos gyorsítása ellenéri is viszont eddig még csak 114 660 volt az egy nap alatt beoltottak legmagasabb száma, amelyet múlt pénteken értek el. Hanyicsenko szavai szerint jelenleg átlag 81 ezer embert oltanak be naponta Ukrajnában.



Kárpátalján eközben két megbetegedett fiatal nőnél felmerült a gyanúja, hogy a koronavírus veszélyes, először Indiában megjelent delta variánsával fertőződtek meg. Erről Mihajlo Poljak, a megyei Regionális Klinikai Fertőző Betegkórház igazgatója beszélt az UNIAN hírügynökségnek. A két nő Oroszországban járt, ezután betegedtek meg, és mindkettő fiatal kora ellenére súlyos állapotba került. A tőlük vett mintát ezért elküldték laboratóriumi vizsgálatra, hogy kiderítsék, a vírus delta variánsával fertőződtek meg vagy sem. Eddig hivatalosan két betegnél azonosították Ukrajnában a delta variánst.