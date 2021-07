Koronavírus-járvány

Szerb miniszter: lesújtó, hogy a fiatalok nem akarják felvenni a védőoltást

Szerbiában eddig a 18-30 év közötti korosztály mindössze 17,42 százaléka volt hajlandó beoltatni magát a koronavírus elleni védőoltással. 2021.07.14 11:06 MTI

Lesújtónak nevezte Darija Kisic Tepavcevic szerb szociálisügyi miniszter, a koronavírus-járvány kezelésével megbízott válságstáb tagja, hogy Szerbiában eddig a 18-30 év közötti korosztály mindössze 17,42 százaléka volt hajlandó beoltatni magát a koronavírus elleni védőoltással.



A szerbiai közszolgálati televízió szerdai beszámolója szerint közölte: a fiataloknak meg kell érteniük, hogy ők is megfertőződhetnek, s noha valószínűleg nem lesznek komoly tüneteik, másokat is megfertőzhetnek.



Mint mondta: a koronavírus nem ment nyári szabadságra, így továbbra is óvatosnak kell lenni, be kell tartani az előírásokat.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában szerdára 145-tel 717 812-re, Koszovóban nyolccal 107 424-re, Észak-Macedóniában 21-gyel 155 823-ra, Montenegróban 31-gyel 100 519-re, Bosznia-Hercegovinában pedig harminccal 205 174-re növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma az utóbbi 24 órában Szerbiában hárommal 7076-ra növekedett. A térség többi országában nem volt halálos áldozata a kórnak az elmúlt napon, így Koszovóban 2266, Észak-Macedóniában 5487, Montenegróban 1621, Bosznia-Hercegovinában pedig 9714 maradt a halottak száma.