Koronavírus-járvány

Egy hétre csökken a karantén Izraelben két negatív teszt esetén

Lecsökkentették két hétről egy hétre a koronavírus miatti karantén időtartamát Izraelben két negatív teszteredmény megléte esetén - jelentette a helyi média szerdán.



Korábban tesztek nélkül két hétig, két negatív teszt esetén tíz napig kellett izolálnia magát annak, aki koronavírus fertőzöttel érintkezett vagy akinek más okból, például külföldről megérkezve karanténba kell vonulnia.



A szabály megszegőire ötezer sékeles (mintegy ötvenezer forint) bírságot szabnak ki, és a rendőrség fokozott szigorral fogja felügyelni a karanténkötelezettség betartását.



A szerdán kora hajnali órákig ülésező, a koronavírus ügyeivel foglalkozó kabinet a beltéri maszkviselés ellenőrzésének fokozásáról is döntött, miután a járvány negyedik, a vírus delta variánsa által okozott hullámában egyre magasabb a naponta azonosított új fertőzések száma.



Elhatározták egy gyorstesztelési rendszer létrehozását, és a száznál több résztvevővel tervezett rendezvények szabályozását. A Háárec című újság honlapjának értesülése szerint az egészségügyi minisztérium a "mérsékelt", zöld címke bevezetését javasolta, ami azt jelentené, hogy a tömegeknek helyet adó zárt terekbe a be nem oltott vagy fel nem gyógyult emberek csak negatív koronateszttel léphetnének be, de a kabinetben ülésező miniszterek elutasították ezt a kérést.



A miniszterek csak előkészítés, helyben elvégezhető gyorstesztek elérhetővé tétele után szeretnék életbe léptetni a zöld címkét, hogy ezzel lehetővé tegyék mindenki számára tesztelés után a megjelenést.



"Olyan intézkedéseket hozunk, amelyeket az emberek be tudnak tartani, és elvárjuk, hogy mindenki kövesse is őket. Mind a karantént, mind az elzártság időszakának végén végzett vizsgálatokat, az oltásokat, és a maszkok viselését" - jelentette ki Naftali Bennett miniszterelnök az új szabályozásról.



Jaír Lapid külügyminiszter is kénytelen volt karanténba vonulni, mert egyik, a Belgiumból Izraelbe tartó repülőgépen vele utazó tanácsadója pozitívnak bizonyult. Lapid első tesztje alapján nem fertőzött, de csak akkor térhet vissza az emberek közé, ha egy hét múlva esedékes második vizsgálata sem mutatja ki szervezetében a koronavírust. A karanténban élők számára Izraelben autós "drive in" tesztelőhelyek vannak, ahol mások veszélyeztetése nélkül végezhetik el a vizsgálatot.



Az izraeli egészségügyi minisztérium szerda reggel közzétett adatai szerint az elmúlt napon 754 embernél diagnosztizálták a koronavírust. Ez április óta a legmagasabb számú napi fertőződés. Viszont a rendkívül magas átoltottság nyomán a vírushordozók egyre növekvő száma ellenére sem ugrott meg jelentősen a súlyos betegek száma, jelenleg 53 súlyos beteget ápolnak kórházban.<

Az "R" fertőzési ráta, - amely azt jelzi, hogy az egyes vírushordozók átlagosan hány embernek adják tovább a fertőzést - folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Június közepén, a negyedik hullám kitörésekor 2,5-n állt, jelenleg pedig 1,27, ami azt jelenti, hogy száz ember átlagosan 127-nek adja át a fertőzést. Ez továbbra is a járvány terjedését jelzi, noha csökkenő mértékben.



A december végén kezdődött oltási kampányban Izrael mintegy 9,3 millió lakosából eddig 5 735 296, 12 évesnél idősebbet már legalább egyszer beoltottak a Pfizer vakcinájával. Ez az ország lakosságának 61,67 százaléka. A pandémia megjelenése óta 847 969 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A betegségben tavaly február óta 6440-en haltak meg Izraelben.