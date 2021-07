Koronavírus-járvány

Ukrajnában megint csaknem félezer új beteget jegyeztek fel

Ukrajnában a hétvége után kismértékben újra felgyorsult a koronavírus-járvány terjedése, keddre csaknem ötszáz új beteget, és a korábbi napiakét jóval meghaladó számú, csaknem negyven halálos áldozatot jegyeztek fel, miközben az aktív betegek száma 11 ezer alá csökkent.



A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 481 új esettel 2 241 698-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény több mint háromszázzal haladja meg a megelőző napiét. A halálos áldozatok száma is jelentősen megugrott: 36-an hunytak el, míg hétfőre hét, vasárnapra öt halálos áldozatot jegyeztek fel.



Eddig 2 178 279-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban 750-en, az aktív betegek száma így tovább csökkent 305-tel, 10 779-re. Kórházba 249 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, csaknem ugyanannyi, mint a megelőző napon, amikor számuk 266 volt. A legtöbb új beteget, 142-őt megint az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel.



Az egészségügyi minisztérium közlése szerint a február 24. óta tartó oltási kampány alatt eddig 2 357 227-an kapták meg valamely védőoltás első, 1 215 284-en a második dózisát is. Az oltás a hétvégéhez képest ismét felgyorsult, hétfőn 83 177 embert oltottak be a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában, míg szombaton 42 308-at, vasárnap 26 356-at.



Az egészségügyi minisztérium a Facebookon közölte: július végéig még további körülbelül egymillió dózis Pfizer vakcina érkezését várják, és elérhetővé kívánják tenni ezt az oltóanyagot a lakosság széles köre számára, és országszerte az összes tömeges oltóponton is hozzáférhetővé kívánják tenni. Eddig ezeken a helyeken csak a Coronavac vakcinát vehették fel azok, akik előzetesen feliratkoztak az internetes várólistára. A hétvégén az észak-ukrajnai Csernyihiv városában próbajelleggel már oltottak Pfizer vakcinával két bevásárlóközpontban létesített tömegesen oltóponton. Kijevben ugyanakkor közölték, hogy nem lesz elegendő Pfizer oltóanyag mindenki számára, aki ezt választaná, ezért terveik szerint csak a hatvan évesnél idősebbeket és azoknak a vállalatoknak a dolgozóit oltják be vele, akik a kollektív oltásra jelentkeztek. Utóbbi azt jelenti, hogy oltóbrigádok mennek ki azokhoz a cégekhez, amelyek jelezték, hogy dolgozóiknak több mint a fele kész felvenni a védőoltást.



Az ukrán elnöki irodában hétfőn tartott válságstáb-értekezleten a vírus különösen veszélyes - már Ukrajnában is megjelent - delta variánsának terjedése elleni védekezésről volt szó. Denisz Smihal miniszterelnök hangsúlyozta, hogy növelni kell a Covid-tesztek számát és a delta variáns kimutatásához szükséges laboratóriumi kapacitást az országban. Ezenfelül az oltási kampány további gyorsítását sürgette.