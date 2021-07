Katasztrófa

Már 90-nél több halálos áldozatot azonosítottak az összeomlott floridai lakóháznál

Hétfői hivatalos bejelentés szerint kilencvennégyre nőtt az azonosított halálos áldozatok száma a múlt hónapban összeomlott floridai lakóház helyén.



A holttestek azonosítása mindazonáltal továbbra is lassan halad, hétfőn négy áldozat kilété állapították meg hivatalosan. A katasztrófavédelmi munkatársak még mindig 22 eltűntet keresnek Surfside városban a Champlain Towers nevű lakóház tizenkét emeletes déli épületrészének június 24-én hajnalban összeomlott romjai alatt - nyilatkozott Daniella Levine Cava, Miami-Dade megye polgármestere.



A helyi tisztségviselők az idő múlása miatt egyre inkább az igazságügyi orvosszakértő munkájára hagyatkoznak a megtalált holttestek azonosítása során, és ez a folyamat "nagyon aprólékos" és időigényes - hangsúlyozta Levine Cava a munkálatok 19. napján.



Miután a szerencsétlenség első néhány óráját követően már egyetlen túlélőt sem találtak, a helyi hatóságok munkatársai múlt héten bejelentették, hogy a keresés során átálltak a mentőakcióról a feltárási munkákra.



Surfside polgármestere, Charles Burkett bejelentette, hogy a munkaterületen megerősítették a biztonságot a helyszín kiemelt jelentősége miatt, tekintettel mindazokra, akik egy vagy több családtagjukat is elveszítették a balesetben.



A település lakói között már megindult a vita, hogy mi legyen a sorsa a tragédia helyszínének, és néhányan azt javasolták: emeljenek emlékművet az áldozatoknak.



A helyi hatóságok a múlt hét végén azonosították a szerencsétlenségben elhunyt 80 éves Juan Mora, valamint felesége, Ana és felnőtt fiuk, Juan Mora Jr. romok közül előkerült holttestét is.



Juan Mora kubai emigráns vezető több száz, száműzetésben élő honfitársához hasonlóan önként jelentkezett az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) által pénzelt 1961-es titkos katonai művelethez, amellyel Fidel Castro kubai elnöknek a Szovjetunió által támogatott diktatúráját igyekeztek megdönteni.



A kubai demokrácia helyreállítása érdekében Juan Mora egy guatemalai dzsungeltáborban zajlott katonai kiképzést követően részt vett az úgynevezett Disznó-öböl akcióban, ahol elfogták, majd később egy lepusztult, patkányoktól hemzsegő kubai börtönbe vetették - nyilatkoztak egykori kubai rabtársai és barátai az Associated Press amerikai hírügynökségnek.



Juan Mora a miami kubai-amerikai közösség közkedvelt alakja volt, aki korábban aktívan részt vett a Disznó-öböl akció önkéntes veteránjait tömörítő szövetség, valamint a nekik emléket állító múzeum munkájában - hangsúlyozta Humberto Lopez, a múzeum vezetőségi tagja pénteken.