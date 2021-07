Koronavírus-járvány

Izraelben jelentősen megugrott az új fertőzések száma

Izraelben jelentősen megugrott az új fertőzések száma, de nem nőtt a súlyos betegeké - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet kedden.



Hétfőn 730 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak a járvány negyedik, delta hullámában, ami jelentős növekedést mutat a múlt héten mért napi 500 körüli esetszámhoz képest. Emellett a korábbi 0,5-0,7-ről 1,26 százalékra nőtt a pozitív esetek száma is az elvégzett 58 010 teszt alapján.



A világelső átoltottságnak köszönhetően viszont a jelenlegi 4623 fertőzöttből továbbra is csak 79-et ápolnak kórházban, és 45 súlyos beteget tartanak nyilván, akik közül 14-en válságos állapotban, tízen lélegeztetőgépen vannak.



A külföldről hazatérők a kötelező vírusteszt és az eredmény megérkezéséig legalább egynapos karantén után térhetnek csak haza a tel-avivi Ben Gurion repülőtérről. A hétfőn diagnosztizáltak közül 65-en külföldről érkeztek: tizenketten Spanyolországból, nyolcan Törökországból, heten az Egyesült Királyságból, heten Georgiából és öten Ciprusról.



Már ötre nőtt a piros, vagyis erősen fertőzött települések száma, s hét helyet narancssárgának, vagyis közepesen, 25 települést pedig sárgának, azaz enyhén fertőzöttnek nyilvánított az egészségügyi minisztérium, miközben 244 város és falu továbbra is zöld, tehát alig vagy egyáltalán nincsenek benne vírushordozók.



Kedd este összeül a járvány ügyeivel foglalkozó bizottság, de a katonai rádió értesülése szerint az egészségügyi szakemberek egyelőre nem döntötték el, hogy miféle korlátozásokat javasoljanak.



A vita elsősorban a zöld jelzés újbóli bevezetéséről folyik, amely csakis a beoltottaknak, a gyógyultaknak és a friss negatív tesztek tulajdonosainak engedélyezné a belépést a tömegrendezvényekre.



A katonai rádió kedd délelőtti elemzése szerint Naftali Bennett miniszterelnöknek azért okoz nehézséget az "óvatos fékezés" névvel jellemzett járványügyi politika alakítása, mert még az egészségügyi szakemberek sem értenek egyet az irányelvekben, a szigorítások szükségességében, miután a fertőzöttek meredeken növekvő számát eddig nem követték hasonlóan növekvő megbetegedésszámok.



A december végén kezdődött oltási kampányban Izrael mintegy 9,3 millió lakosából eddig 5 732 381, 12 évesnél idősebbet már legalább egyszer beoltottak a Pfizer vakcinájával. Ez az ország lakosságának 61,64 százaléka. A pandémia megjelenése óta 847 108 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A betegségben tavaly február óta 6439-en haltak meg Izraelben.