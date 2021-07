Brutális baleset

Összeomlott egy szálloda Kelet-Kínában, többen meghaltak

Összeomlott egy szálloda épülete a kelet-kínai Szucsouban, a balesetnek több halálos áldozata van, a mentés jelenleg is tart - adta hírül internetes kiadásában a China Daily című kínai lap kedden.



A szálloda épülete egyelőre ismeretlen okból hétfő délután omlott össze. A romok alól eddig tizennégy embert emeltek ki, közülük nyolcan nem élték túl a balesetet. Kilenc embert még keresnek.



A baleset helyszínére több mint ötszáz mentőt küldtek, akik kutyákkal és életjeldetektorokkal próbálják felkutatni a romok alá rekedteket.



Kínában gyakoriak az épületbiztonsági előírások be nem tartásával összefüggő balesetek. Júniusban a közép-kínai Hupej tartományban gázrobbanás következtében omlott be egy élelmiszerpiac épülete, több mint száz embert temetve a romok alá. Abban a balesetben 25-en vesztették életüket.