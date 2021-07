Koronavírus-járvány

Ukrajnában kevesebb mint kétszáz új beteget jegyeztek fel

A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 174 új esettel 2 241 217-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény 116-tal kevesebb a megelőző napiénál. Noha az elmúlt négy napban fokozatosan egyre kevesebb új fertőzöttet regisztráltak, a mostani jelentős csökkenés oka lehet az is, hogy hétvégenként általában kevesebben fordulnak orvoshoz, és kevesebb tesztet végeznek. A halálos áldozatok száma is mindössze hét volt vasárnap, szombaton is csak öt, míg pénteken még húszan hunytak el. A járvány tavaly márciusi kitörése óta 52 604-en haltak bele a betegségbe.



Eddig 2 177 529-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban 236-an, az aktív betegek száma így tovább csökkent 69-cel, 11 084-re. Kórházba 266 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, míg előző nap számuk 374 volt. A legtöbb új beteget, 63-at megint az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál hétfőn az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) adatai alapján arról számolt be, hogy az elmúlt hét alatt, azaz július 5-11. között 563 952 koronavírus elleni védőoltást adtak be az országban, ami új rekord az oltási kampány kezdete óta. A hírportál hozzáfűzte, hogy az oltás üteme folyamatosan gyorsul, egymás után már hatodik hete dönti meg a korábbi rekordot a beadott oltások száma. A február 24. óta tartó oltási kampány alatt eddig 2 311 692-en kapták meg valamely védőoltás első, 1 177 642-en a második dózisát is. Ugyanakkor a hétvégén a megelőző hétköznapokhoz képest jóval kevesebb embert oltottak be: szombaton 42 308-at, vasárnap 26 356-at, pénteken viszont 114 660-at, ami akkor új napi rekord lett - írta az Ukrajinszka Pravda.



Ezen a hétvégén első alkalommal kaphattak a tömeges oltáson részt vevők Pfizer-vakcinát Ukrajnában, azon belül is először az ország északi részében lévő Csernyihivben. Eddig az országban működő tömeges oltóközpontokban kizárólag a kínai gyártású Coronavac elnevezésű vakcinát vehették fel azok, akik előzetesen feliratkoztak az internetes várólistára. Az UNIAN hírügynökség jelentése szerint két bevásárlóközpontban létesített oltópontnál lehetett hozzájutni Pfizer-vakcinához. Az egyik bevásárlóközpontnál az UNIAN helyi tudósítója arról számolt be, hogy vasárnap hosszú sor alakult ki, több mint százan várakoztak, és a megye több településéről, de még a fővárosból, Kijevből is érkeztek Pfizer-oltásért.