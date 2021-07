Koronavírus-járvány

Ukrajnában mintegy ötszáz új fertőzöttet jegyeztek fel

Ukrajnában szombatra mintegy ötszáz új koronavírusos beteget, és az előző napinál nyolccal több, 20 halálos áldozatot jegyeztek fel, miközben a járvány terjedése ötödik napja stagnál. 2021.07.10 14:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A hivatalos adatok szerint az elmúlt napon 507 új esettel 2 240 753-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Az újonnan megfertőződöttek száma csaknem 150-nel kevesebb a megelőző napiénál. Most húszan hunytak el egy nap alatt, míg péntekre 12, csütörtökre 23 halálos áldozatot jegyeztek fel. A járvány tavaly márciusi kitörése óta 52 592-en haltak bele az új típusú koronavírus okozta Covid-19 szövődményeibe. Eddig 2 176 919-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napon több mint nyolcszázan. Az aktív betegek száma tovább csökkent, több mint háromszázzal, 11 242-re.



Kórházba 364 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, csaknem ugyanannyi, mint a megelőző napon, amikor számuk 396 volt. A legtöbb új beteget, 150-et megint az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel.



Az egészségügyi minisztérium közlése szerint a négy és fél hónapja tartó oltási kampány alatt eddig 2 277 228-an kapták meg valamely védőoltás első, 1 143 442-en a második dózisát is. Pénteken 114 660 embert oltottak be Ukrajnában, s ez új napi rekord - jegyezte meg a tárca.



Andrij Alekszandrin epidemiológus, az országos fertőzésellenőrzési szakértői csoport vezetője egy tévéműsorban figyelmeztetett: Ukrajnát a járvány újabb hulláma fenyegeti, főként a vírus delta variánsának várható elterjedése és ezzel együtt a beoltottak alacsony száma miatt. Ez, szerinte, hasonló helyzetet alakíthat ki, mint amilyen most Oroszországban van, azaz megemelkedik a halálesetek száma, és túlterheltekké válnak a kórházak.



A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy a hatvan évesnél idősebbeknek csupán alig több mint 17 százaléka van beoltva az országban. Eddig hivatalosan két betegnél azonosították a vírus különösen veszélyes, először Indiában megjelent delta variánsát a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában.



Az egészségügyi minisztérium közben a mellette működő szakértői csoport állásfoglalására hivatkozva közölte, hogy a rákos betegeknek bármelyik, Ukrajnában elérhető koronavírus elleni vakcina megfelel. A tárca sajtóközleményében rámutatott, hogy az onkológiai betegségekben szenvedők nehezen vészelik át a megbetegedést. Ezért a minisztérium határozottan azt tanácsolja, hogy vegyék fel a védőoltást, továbbá hozzátartozóik és az őket ápolók is.