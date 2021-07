Koronavírus-járvány

Ukrajnában továbbra is stagnál a járvány terjedése

Ukrajnában péntekre mintegy 650 új koronavírusos beteget jegyeztek fel, a halálos áldozatok száma 12 volt, ami csaknem a fele az előző napinak, a járvány terjedése negyedik napja stagnál.



A hivatalos adatok szerint csütörtökön 655 új esettel 2 240 246-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény csaknem negyvennel több a megelőző napinál. Az elhunytak száma az elmúlt három napban fokozatosan csökkent: csütörtökön 12-en hunytak el, szerdán 23, kedden pedig 33 halálos áldozatot jegyeztek fel. A járvány tavaly márciusi kitörése óta 52 572-en haltak bele a betegségbe Ukrajnában. Eddig 2 176 110-en gyógyultak meg, közülük csütörtökön csaknem 900-an, az aktív betegek száma így tovább csökkent csaknem 250-nel, 11 564-re.



Kórházba 396 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, csaknem ugyanannyi, mint a megelőző napon, amikor számuk 404 volt. A legtöbb új beteget, 203-at megint az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel, ahol Vitalij Klicsko polgármester sajtószolgálatának közleménye szerint az azonosított fertőzöttek száma megközelítette a 215,5 ezret. Haláleset csütörtökön nem történt, így az elhunytak száma 5202, a gyógyultaké pedig csaknem 206,4 ezer.



Az egészségügyi minisztérium azt közölte, hogy a négy és fél hónapja tartó oltási kampány alatt eddig 2 223 408-an kapták meg valamely védőoltás első, 1 082 602-en a második dózisát is. Csütörtökön 109 160 embert oltottak be Ukrajnában, ami új napi rekord - írták.



Viktor Ljasko egészségügyi miniszter a TSZN hírtelevízió péntek reggeli műsorában arról beszélt, miként készülnek fel a járvány őszre várható újabb hullámára. A legfontosabb stratégiai feladat annak megoldása, hogy minél többen kapják meg a védőoltást. Ehhez elsősorban az kell, hogy az emberek hajlandóak legyenek felvenni a védőoltást. Ezen felül igyekeznek lehetővé tenni minél több fertőzött otthoni ápolását a kórházak túlterhelésének elkerülése érdekében, valamint újra ellenőrzik az orvosi oxigént biztosító hálózatokat a koronavírusos betegek ellátására kijelölt egészségügyi intézményekben - ismertette.



Mihajlo Raduckij, a parlament egészségügyi bizottságának kormánypárti elnöke egy tévéműsorban kijelentette, hogy az Európai Unió is segíthet Ukrajnában növelni a lakosság oltakozási kedvét, ha engedélyezi a beutazást területére az ukrán oltási igazolásokkal. Kiemelte: míg tavaly az ukránoknak mintegy 43 százaléka jelezte, hogy hajlandó beoltatni magát, ez az arány idén már ötven százalék fölé nőtt. Szerinte ez azt mutatja, hogy nő a bizalom az egészségügyi minisztérium iránt a lakosságban. Ugyanakkor megjegyezte, hogy jó lenne, ha tovább növekedne, és elérné a 70-80 százalékot, mint a "civilizált országokban".