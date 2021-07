Koronavírus-járvány

Főleg a be nem oltottak körében nő a fertőzöttek száma az Egyesült Államokban nő

Mintegy 11 százalékkal nőtt az elmúlt héten az Egyesült Államokban a koronavírus-fertőzöttek száma, szinte teljes egészében a be nem oltott lakosok körében - közölték illetékesek, és azt is, hogy az erősen fertőző delta variáns dominánssá vált az országban.



A fertőzöttek mintegy 93 százaléka olyan megyékben él, amelyekben az átoltottság aránya alacsonyabb 40 százaléknál - közölte Rochelle Walensky, az amerikai betegségellenőrző és megelőző központok (CDC) igazgatója. Szinte valamennyi halálozás és kórházi ápolás az oltatlan lakosság körében fordult elő.



"Tömören fogalmazva: minél alacsonyabb az átoltottság aránya, annál többen szorulnak kórházi kezelésre" - mondta Rochelle Walensky.



A CDC a héten jelentette be, hogy a koronavírus delta változata vált meghatározóvá az Egyesült Államokban. Az erősen fertőző változat világszerte más országokban is dominánssá vált.



A Fehér Ház a múlt héten jelentette be, hogy különleges egységeket küld Egyesült Államok-szerte a gócpontokba a delta variáns elleni küzdelem érdekében, miközben országszerte egyre nő a fertőzöttek száma.



A szakértők szerint a delta variáns elsősorban a fiatalokra veszélyes, több súlyos betegséget okozhat a fiatalok között, mint a koronavírus többi változata. Walensky hozzátette, várhatóan a nyári táborokban és más közösségi eseményeken várható a járvány fellobbanása.