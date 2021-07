Bűnügy

Hat embert őrizetbe vettek a haiti elnök meggyilkolása miatt

Hat embert őrizetbe vettek Jovenel Moise haiti elnök előző napi meggyilkolásának ügyében - jelentette csütörtökön a helyi média.



Sajtójelentések szerint a biztonsági erők már szerdán körülkerítették a feltételezett elkövetőket, és később tűzharcba is keveredtek a fegyveresekkel. A gyanúsítottak közül heten életüket vesztették.



Az őrizetbe vettekről nem közöltek semmilyen részletet a hatóságok.



Leon Charles, a haiti rendőrség igazgatója arról számolt be, hogy több tettest még nem sikerült kézre keríteniük.



Több légitársaság is törölte járatait az országba a biztonsági kockázatok miatt.



Az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozottan elítélte Moise meggyilkolását, illetve nyugalomra intette az ország lakosságát, és arra, hogy minden fél tartózkodjon az erőszakcselekményektől. Fegyveresek szerdára virradóra ölték meg a rezidenciáján Jovenel Moise haiti elnököt. A támadásban megsebesült az elnök felesége, Martine Moise is, őt szerdán válságos állapotban szállították egy floridai kórházba.



A karibi ország ügyvivő miniszterelnöke, Claude Joseph szerint az elnököt "angolul és spanyolul beszélő külföldiek" gyilkolták meg.



A médiában olyan hírek láttak napvilágot, hogy a támadók az amerikai kábítószerellenes ügynökség (DEA) embereinek adták ki magukat. Ned Price amerikai külügyi szóvivő leszögezte, hogy az Egyesült Államok érintettségével kapcsolatos híresztelésen teljesen hamisak.



A merénylet után Haitin rendkívüli állapotot hirdettek, és hajtóvadászat indult a merénylők után.



Haitit politikai válság sújtja, Moisét - aki ellen nemrég erőszakos tüntetéseket szerveztek - korrupcióval vádolják, valamint azzal, hogy bűnbandákkal állt kapcsolatban. A meggyilkolt elnök egy ideje rendeleti úton kormányzott, ugyanis az országban nem tartottak választásokat, holott az ellenzék szerint az államfő mandátuma lejárt.



Haitin az utóbbi években elharapózott a bűnözés, a súlyos szegénységgel küzdő ország egyes részeit fegyveres csoportok ellenőrzik.