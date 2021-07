Koronavírus-járvány

Von der Leyen: a horvát helyreállítási terv "kiváló és ambiciózus"

Az EB elnöke azért utazott a horvát fővárosba, hogy megerősítse, a testület zöld jelzést adott a horvát terveknek. 2021.07.08 16:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Kiválónak és ambiciózusnak" nevezte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke a horvát kormány koronavírus-járvány okozta válság utáni helyreállítási tervét csütörtökön Zágrábban, Andrej Plenkovic horvát kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatóján.



Az EB elnöke azért utazott a horvát fővárosba, hogy megerősítse, a testület zöld jelzést adott a horvát terveknek, miszerint az ország 6,3 milliárd euró támogatást kap a helyreállítási és rugalmassági európai uniós pénzeszköz keretében, amely 2,9 százalékos GDP-arányos növekedést jelent a gazdaságnak és 21 ezer munkahelyet teremt 2026-ig.



Most már csak az Európai Tanács jóváhagyása van hátra, majd megkezdődhet a valódi munka, a végrehajtás - jelentette ki Ursula von der Leyen.



Kiemelte: ha csak a földrengésre gondol és a járványra - utóbbi minden uniós tagállamot súlyosan érintett gazdaságilag -, akkor ez nagyon különleges pillanat. "Az európai szolidaritás egyesített bennünket" - mondta.



"Soha nem felejtem el a földrengés után beszélgetéseket, és hogy mennyi szenvedést és bátorságot mutatott akkor Horvátország" - húzta alá von der Leyen.



Plenkovic megköszönte az EB szolidaritását azokban a nehéz pillanatokban, amikor Horvátországnak a járvány mellett két földrengéssel is szembe kellett néznie. Mint mondta, a koronavírus-járvány 34 milliárd kunájába (1621 milliárd forint) került az államnak, míg a földrengés okozta károk ennek négyszeresébe.



A horvát terv 21 tételből tevődik össze: 222 intézkedést, 76 reformot és 146 beruházást tartalmaz. Az összeg legnagyobb részét a gazdaság támogatása teszi ki. Zágráb 3,4 milliárd eurót fordít a gazdaság fejlesztésére magánbefektetések, valamint a zöld és digitális átállás ösztönzésén keresztül.



A második legnagyobb tételt az oktatásra, a tudományra és a kutatásra fordítja a kormány, ennek támogatására egymilliárd eurót szán.



Az egészségügyre 340 millió, a munkaerőpiacra 280 millió eurót tervez költeni Zágráb, továbbá 789 millió eurót különített el földrengésben károsodott épületek felújítására és energiahatékonyságuk növelésére.



A Next Generation EU nevű uniós helyreállítási alap a 6,3 milliárd eurós vissza nem térítendő támogatás mellett 3,6 millió euró hitelt is folyósít a helyreállítást segítő és az ellenállóképességet javító uniós eszköz (RRF) keretében. Ez utóbbi felhasználásáról Zágráb egyelőre még nem döntött.



Ursula von der Leyen horvátországi látogatása során megtekintette a zágrábi katedrálist, amely szintén súlyosan megsérült a földrengésben, valamint látogatást tett az elektromos sportautókra specializálódott, Zágrábhoz közeli központtal rendelkező Rimac Automobili vállalatnál, amely nemrég közös vállalatot létesített a Bugattival.