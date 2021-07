Koronavírus-járvány

Enyhülnek a sárga kategóriás országokra, köztük Magyarországra érvényes brit utazási korlátozások

Az enyhítéssel egy időben érvényét veszti az a kormányzati ajánlás, amely eltanácsolja a Nagy-Britanniában élőket a sárga kategóriás országok felkeresésétől. 2021.07.08 15:38 MTI

Július 19-től nem kell karanténba vonulniuk azoknak a Nagy-Britanniában élő utazóknak, akik a brit kormány által a sárga, vagyis fokozott járványkockázatú kategóriába sorolt országokból, köztük Magyarországról térnek vissza Angliába, és a brit oltási kampány keretében kapták meg a koronavírus elleni vakcina mindkét dózisát - jelentette be csütörtökön Grant Shapps brit közlekedési miniszter.



Shapps a londoni alsóház képviselőinek tartott tájékoztatóján hangsúlyozta: az intézkedés egyelőre "előnyben részesíti" azokat, akik az Egyesült Királyságban kapták meg mindkét oltási adagot.



Hozzátette ugyanakkor: a brit kormány már dolgozik azon, hogy "a nyár későbbi szakaszában" a fontos turisztikai piacokról, köztük az Egyesült Államokból és az Európai Unió országaiból Angliába érkező külföldiekre is kiterjedhessen a beutazási korlátozásokat enyhítő intézkedés.



A miniszter kiemelte azt is, hogy az enyhítéssel egy időben érvényét veszti az a kormányzati ajánlás, amely eltanácsolja a Nagy-Britanniában élőket a sárga kategóriás országok felkeresésétől.



A brit kormány május 17-én léptette érvénybe a közlekedési lámpákéhoz hasonló színkódos rendszert, amely zöld, sárga és vörös kategóriák alapján határozza meg, hogy Angliába milyen feltételekkel lehet külföldről beutazni.



Jórészt ugyanezt a rendszert követi az Egyesült Királyság másik három országa, Skócia, Wales és Észak-Írország is.



A sárga kategóriás országokból érkezőknek tíz napot karanténban kell tölteniük, indulásuk előtt egy, érkezésük után két koronavírustesztet kell elvégezniük, és a két angliai szűrővizsgálathoz szükséges eszközöket még indulásuk előtt saját költségükön meg kell rendelniük angliai tartózkodási címükre a brit kormány erre kialakított online felületén.



A 167 országot számláló sárga kategória a legnépesebb.



A brit kormány ide sorolja Magyarországot és - a zöld kategóriába nemrégiben átsorolt Málta kivételével - az összes többi EU-tagállamot.



A sárga kategóriába tartozik az Egyesült Államok is.



Grant Shapps a londoni alsóházban tartott tájékoztatójában nem tért ki az egyes színkategóriás besorolások egy hét múlva esedékes következő felülvizsgálatának várható kimenetelére, de hangsúlyozta: a július 19-én érvénybe lépő enyhítések nyomán a sárga kategóriás országokból Angliába érkezőkre gyakorlatilag ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd, mint a zöld kategóriába tartozó országokból beutazókra.



A közlekedési miniszter elmondta: az új szabályozás alapján a sárga kategóriás országokból érkezőknek indulásuk előtt legfeljebb 72 órával, illetve az angliai érkezésük utáni második napon koronavírustesztet kell elvégeztetniük, de mentesülnek az érkezés utáni nyolcadik napon elvégzendő, a jelenlegi szabályok alapján még kötelező újabb szűrővizsgálat, valamint a tíznapos karantén alól.

Shapps hozzátette: mindez azokra vonatkozik, akik angliai beutazásuk előtt legalább két héttel megkapták az Egyesült Királyságban a koronavírus elleni oltás második adagját.



A miniszter hozzátette: változatlanul minden beutazónak ki kell töltenie indulás előtt a Passenger Locator Form nevű utasazonosító online űrlapot, és ezen a szabályok enyhítése után fel kell majd tüntetni az oltási státust, vagyis azt, hogy az utas mikor és hol kapta meg a koronavírus elleni vakcinát, és hány oltási dózisban részesült.