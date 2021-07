Koronavírus-járvány

Szlovéniában már megjelent a vírus delta plusz variánsa

Szlovéniában már két mintában is azonosították a koronavírus delta plusz variánsát (B.1.617.2.1), amely további változást mutat a delta variánshoz képest - közölte a csütörtökön a szlovén Nemzeti Egészségügyi, Környezetvédelmi és Élelmiszeripari Laboratórium (NLZOH).



Szlovéniában az elmúlt három hétben 134 esetben igazolták a gyorsabban terjedő delta variánst, ami a pozitív minták 41 százalékát tette ki. A delta plusz mutációt a június 21-27. között bevizsgált pozitív minták között azonosították.



Az új vírusvariáns az Indiában márciusban azonosított, delta nevű vírustörzs mutációja. A delta fertőzőképessége - akárcsak a brit és a brazil mutációé - erősebb a kínai Vuhanban másfél évvel ezelőtt azonosított "eredeti" koronavírusnál.



Csütörtökre 68 új fertőzöttet jegyeztek fel az országban, ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 257 ezret. Az elmúlt 24 órában egy beteg halt meg, így a halálos áldozatok száma 4746-ra emelkedett. A koronavírusos betegek közül 47-en vannak kórházban, tízen közülük intenzív osztályon.



A valamivel több mint kétmillió lelket számláló Szlovéniában eddig 837 190-en kaptak védőoltást, közülük 719 514-en már a második adagon is túl vannak. Ez az oltásra jogosult lakosság 40, illetve 34 százaléka.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt 24 órában 110 új fertőzöttet azonosítottak, amivel a járvány kezdete óta az új típusú koronavírussal megfertőződöttek száma meghaladta a 360 ezret. A vírus okozta betegség (Covid-19) szövődményeinek következtében két új beteg halt meg, így a járvány halálos áldozatainak száma 8226-ra emelkedett. Kórházban jelenleg 121 beteget ápolnak, közülük hárman vannak lélegeztetőgépen.



A valamivel több mint négymilliós Horvátországban eddig 1 526 876-an kaptak védőoltást, közülük 1 214 375-en már a második adagot is.



Horvátországban a közegészségügyi hatóságok szerint csökkent az oltakozási hajlandóság, a lakosságnak mindössze 38 százaléka kapta meg valamelyik vakcina legalább első dózisát.