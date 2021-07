Koronavírus-járvány

Tizenkét miniszterét mentette fel az indiai kormányfő a Covid okozta válság közepette

Kormánya tizenkét tagját - közöttük az egészségügy-minisztert - mentette fel szerdán Narendra Modi indiai miniszterelnök, hogy megpróbálja megerősíteni a kabinetet a koronavírus-járvány kezelése miatti heves bírálatokkal szemben.



A leváltott miniszterek helyett a kormányzó, konzervatív Bháratíja Dzsanata Párt (BJP) több tagja tette le a hivatali esküt az elnöki palotában. Ez volt az első kormányátalakítás, amióta az India politikai és gazdasági nagyhatalommá változtatását ígérő Modit 2019-ben újraválasztották.



A várakozások szerint a kormányfő megtartja közeli munkatársait a külügyi, a pénzügyi, a belügyi és a védelmi tárcák élén annak ellenére, hogy a gazdaság mély recesszióban van és széleskörűek az aggodalmak azzal kapcsolatban, hogy a gazdaság élénkítésével újból nőni fog a Covid-19-fertőzöttek száma.



A múlt héten meghaladta a 400 ezret az áprilisban és májusban bekövetkezett halálesetek száma. Szakértők szerint a tényleges szám ennél jóval magasabb, és rövidesen várható a harmadik hullám. Milliók vannak továbbra is védőoltás nélkül.



Harsh Vardhan egészségügy-minisztert, a kormány járványellenes erőfeszítéseinek arcát, valamint a helyettesét lemondásra szólították fel. Vardhan utódját várhatóan még szerdán kinevezik.



Rávi Sankar Praszád tájékoztatási és technológiai miniszter, aki a kormány azon erőfeszítéseiért volt felelős, hogy rábírják az amerikai médiaóriásokat az ország törvényeinek betartására, szintén távozni kényszerült. A döntést nem indokolták, a Facebook, a WhatsApp és a Twitter politikáját jól ismerő, nevének elhallgatását kérő illetékes szerint az ágazat várhatóan üdvözli majd a váltást a tárca élén.



Modi menesztette az információ és műsorszórás miniszterét, Prakash Dzsavadekart is, aki egyben a kormányszóvivő tisztségét is betöltötte.