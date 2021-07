Koronavírus-járvány

Az indulók majdnem fele koronavírus-fertőzött volt, mégis megtartották a szépségversenyt

A Miss Mexico szépségversenyen az ország 32 államának versenyzői közül 14-nek a koronavírus-tesztje pozitív lett.



Eduardo Fernandez Herrera egészségügyi államtitkár a helyi sajtónak arról számolt be, hogy az állam fővárosában a múlt héten megrendezett szépségversenyre érkező versenyzők mind negatív teszttel rendelkeztek. A hatóságokat azonban arról értesítette valaki, hogy az egyik versenyző ennek ellenére fertőzött volt.



A koronavírus-tesztet ezután az összes versenyzőn elvégezték, és kiderült, hogy a mezőny csaknem fele fertőzött, és mellettük még egy ember.



A történtek ellenére is megtartották a versenyt, bár lerövidítették, és szombaton már eredményt is hirdettek.



A The Guardian cikke által idézett helyi forrás szerint a verseny alatt többen köhögtek vagy lázasak voltak, de azt mondák nekik, hogy ne panaszkodjanak. A forrás arról is beszámolt, hogy a verseny előtt a mezőnyt elvitték egy vidéki iskolába, ahol adományokat adtak át, de az úton már legalább tíz részvevőnek voltak tünetei.