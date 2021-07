Koronavírus-járvány

Ukrajnában több mint ötszáz új beteget regisztráltak

Ukrajnában a hétvége után a megszokott módon ismét felgyorsult valamelyest a koronavírus-járvány terjedése, keddre több mint ötszáz új beteget - az előző napinak több mint a dupláját -, és húsz újabb halálos áldozatot jegyeztek fel.



A hivatalosan közölt adatok szerint az elmúlt napon 541 új esettel 2 238 364-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Csaknem háromszáz fertőzöttel több pacienst regisztráltak, mint vasárnap. A húsz halálos áldozattal az elhunytak száma 52 504-re emelkedett, míg az előző napon tizennégyen, az azt megelőzőn pedig tízen haltak bele az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe. Eddig 2 172 687-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napon több mint ezren, s ezzel az aktív betegek száma tovább csökkent, csaknem hatszázzal, 13 173 főre.



Kórházba 266 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, míg az előző nap a számuk 333 volt. A legtöbb új beteget, 197-et, ismét az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel, ahol Vitalij Klicsko polgármester tájékoztatása szerint az azonosított fertőzöttek száma megközelíti a 215 ezret. Haláleset a fővárosban az elmúlt napon nem történt, így a betegségben eddig elhunytak száma 5201, míg a gyógyultaké több mint 205,5 ezer.



Az egészségügyi minisztérium közlése szerint az oltási kampány február 24-i kezdete óta eddig 2 100 540-en kapták meg valamely védőoltás első, 898 076-an a második dózisát is. Hétfőn 73 234 embert oltottak be Ukrajnában.



Ihor Kuzin országos tisztifőorvos a TSZN hírtelevíziónak adott interjújában kijelentette, hogy meglátása szerint Ukrajnában még legalább másfél évig tart a koronavírus-járvány, és a vele járó korlátozások sora, vagyis bizonyosan megmarad a kötelező maszkviselés a zárt helyiségekben, a távolságtartás és a kézfertőtlenítők használata. Szerinte korai a kollektív immunitásban reménykedni az országban. Hozzátette, hogy a közeljövőben még a beoltottak sem vehetik le a védőmaszkot zárt, nyilvános helyeken.



Ukrajnában közben bejegyezték a Johnson&Johnson koronavírus elleni vakcináját is sürgősségi orvosi felhasználásra - hozta nyilvánosságra az egészségügyi tárca. Olekszij Viszkub, a digitális fejlesztésekért felelős minisztérium helyettes vezetője pedig a Facebookon közölte, hogy elérhetővé váltak digitális formában az első oltási igazolások a beoltott ukrán lakosok számára.