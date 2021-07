Koronavírus-járvány

A brit kormány két hét múlva feloldja a jogi korlátozások nagy többségét Angliában

Az oltási kampány meggyengítette a fertőződések, valamint a koronavírus okozta súlyos betegségek és halálozások száma közötti kapcsolatot. 2021.07.06 07:55 MTI

A brit kormány két hét múlva feloldja a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére elrendelt, még érvényben lévő utolsó jogi korlátozások nagy többségét Angliában - jelentette be hétfőn Boris Johnson brit miniszterelnök.



Johnson egyelőre időpont említése nélkül utalást tett arra is, hogy megszűnhet a London által sárga, vagyis fokozott járványkockázatú kategóriába sorolt országokból, köztük Magyarországról Angliába beutazók karanténkötelezettsége azok számára, akik mindkét oltási dózist megkapták.



A brit kormány a múlt hónapban az eredeti, június 21-i időpontról négy héttel későbbre, július 19-ére halasztotta az angliai jogi korlátozások megszüntetését, azzal a céllal, hogy az oltási kampány lépést tudjon tartani a fokozottan fertőzőképes, Nagy-Britanniában dominánssá vált delta koronavírus-variáns terjedési ütemével.



A Downing Streeten tartott hétfő esti sajtóértekezletén Johnson hangsúlyozta: a nagy-britanniai koronavírus-járvány nem ér véget július 19-ére, sőt a jelenlegi folyamatok alapján várhatóan jelentősen emelkedni fog az új fertőződések száma, amely elérheti akár a napi 50 ezret is.



A brit egészségügyi minisztérium hétfői adatai szerint az elmúlt 24 órában országszerte 27 334 új koronavírus-fertőzéses esetet azonosítottak szűrővizsgálatokkal.



Boris Johnson kiemelte ugyanakkor, hogy az oltási kampány meggyengítette a fertőződések, valamint a koronavírus okozta súlyos betegségek és halálozások száma közötti kapcsolatot.



Úgy fogalmazott: felmerül a kérdés, hogy mikor nyisson az ország, ha nem most, amikor már oly sokat tett az oltási program végrehajtásával e kapcsolat megtöréséért.



A brit kormányfő szerint a további halogatás azzal a kockázattal jár, hogy vagy a vírus terjedésének kedvező hidegebb időszakokban kell feloldani a korlátozásokat, vagy el kell halasztani a nyitást jövőre.



Johnson elmondta: Málta után Nagy-Britanniában a legmagasabb azoknak a felnőtteknek az aránya, akik a koronavírus elleni oltás első, illetve mindkét dózisát megkapták.



A szaktárca hétfő esti ismertetése szerint az oltás első dózisából eddig 45 351 719-en részesültek, közülük 33 726 362-en a második adagot is megkapták.



Ez azt jelenti, hogy a brit felnőttek 86,1 százalékát már beoltották a vakcina első adagjával, 64 százalék mindkét dózist megkapta.



A brit kormány célkitűzése, hogy július 19-éig, vagyis a korlátozások feloldására kitűzött időpontig a teljes brit felnőtt lakosság - hozzávetőleg 52,7 millió ember - megkapja az első oltási dózist. Ezt a célt Boris Johnson is megerősítette hétfői sajtótájékoztatóján.



Hozzátette: az oltási kampányt még tovább gyorsítják, főleg a fiatalabb korosztályokban.

Ennek alapján a 40 év alattiak esetében a két oltási dózis beadása között maximálisan engedélyezett időszakot az általánosan érvényes 12 hétről 8 hétre rövidítik. Ezzel lehetővé válik, hogy szeptember közepére a teljes brit felnőtt lakosság mindkét oltási adagot megkapja.



Mindezt egybevetve a kormány arra a döntésre jutott, hogy július 19-étől feloldja a jogi korlátozásokat, bár ezt a jövő héten még egy végleges döntéssel meg kell erősíteni.



A terv alapján két hét múlva megszűnnek az összejövetelekre elrendelt létszámkorlátozások a zárt helyiségekben és szabadtéren egyaránt.



Ugyancsak megszűnnek a résztvevők létszámára érvényes korlátozások egyes szertartásokon, például esküvőkön és temetéseken, emellett minden olyan létesítmény megnyithat, amely a járványellenes szabályok miatt most még zárva tart.



Ennek értelmében július 19-én kinyithatnak az éjszakai szórakozóhelyek is.



Megszűnik aznap az a korlátozás is, amelynek alapján jelenleg az éttermekben és a pubokban csak asztali rendelés és felszolgálás lehetséges, a bárpultoknál nem lehet fogyasztani, és védettségi igazolásokat sem kell felmutatniuk azoknak, akik e létesítmények zárt belső terébe kívánnak belépni.



Nem lesz kötelező július 19-étől a maszk viselése az üzletekben, a vendéglátóhelyeken, az iskolákban és a tömegközlekedési eszközökön. E jogi kötelezettséget ugyanakkor felváltja egy olyan kormányzati útmutatás, amely javasolja a maszkok további viselését zárt, zsúfolt helyeken, ahol olyanok kerülhetnek kapcsolatba, akik nem találkoznak egymással napi rendszerességgel.



A külföldi utazáshoz továbbra is szükséges lesz oltási igazolás vagy negatív koronavírus-szűrési lelet bemutatása.



Boris Johnson közölte: Grant Shapps közlekedési miniszter a héten bejelenti, hogy megszűnik a karanténkötelezettség a brit kormány által sárga - vagyis jelenleg karanténkötelezett - országokból beutazók esetében, akkor, ha az utas igazolja, hogy mindkét oltási adagot megkapta. A sárga kategóriába tartozik Magyarország is.