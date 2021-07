Koronavírus-járvány

Indonézia a járványkatasztrófa szélén - lasan elfogy az oxigén a kórházakban

Indonéziában naponta 25 ezer új fertőzöttet azonosítanak, a minden korábbinál gyorsabban terjedő delta variáns az egész országot bejárta. 2021.07.05 19:32 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Két kórházban is elfogyott az oxigén az indonéziai Bandung városában. A hétvégén az ország más pontjain is annyi koronavírusos betegnek volt szüksége ellátásra, hogy sokakat kénytelenek voltak hazaküldeni, hacsak nem állítottak fel nekik sátrakat az épület előtt. Van, ahol 63-an haltak meg a kimerülő oxigénkészlet miatt. A BBC-ben megszólaló, beteg anyjáért aggódó nő háborús állapotokról beszélt - írta a 444.hu.



A kormány arra kérte az érintett cégeket, hogy minél inkább álljanak át az orvosi oxigén gyártására. Közben azért is aggódnak, nehogy az emberek odahaza próbáljanak oxigént felhalmozni, hiszen ez társadalmi szinten további súlyos károkat okozna.



Indonéziában naponta 25 ezer új fertőzöttet azonosítanak, a minden korábbinál gyorsabban terjedő delta variáns az egész országot bejárta. A járvány tavalyi kirobbanása óta egyszer sem, még a februári csúcs idején sem volt ilyen rossz a helyzet. Az elég kevés tesztből majdnem minden negyedik pozitív.



Május eleje óta tízszeresére nőtt a covid-protokollok szerint végzett temetések száma Jakartában. A BBC szerint elég sok a fertőzött és a halott az egészségügyi dolgozók közt is, pedig jelentős részüket már beoltották. Indonéziában elsősorban a Sinovac kínai vakcinát használják - ez nem egyenlő a Magyarországra érkezett Sinopharmmal -, és felmerült, hogy egy ráadásdózissal talán hatékonyabb lehetne a deltával szemben is.



Keddtől csak oltással és negatív teszttel léphetnek be külföldiek az országba, előírják a nyolc napos karantént is.