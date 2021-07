Katasztrófa

Már négy halálos áldozata van a ciprusi erdőtüzeknek - videó

Az Európai Unió és Izrael segítségét kérte Ciprus kormánya, a sziget egyik hegyvidéki térségében tomboló erdőtüzek megfékezéséhez, ami miatt legalább tíz település van veszélyben, többségüket ki is kellett üríteni. A tüzeknek már négy halálos áldozata is van. **A mezőgazdasági munkások holttestét az egyik falu közelében találták meg.



A tűzoltók becslése szerint vasárnapra 50 négyzetkilométernyi erdő és mezőgazdasági termés pusztult el. Kosztasz Kadisz ciprusi környezetvédelmi miniszter a közszolgálati televízióban arról beszélt, hogy a tűz hatalmas területeket perzselt fel a Tróodosz-hegységben és károk keletkeztek Arakapasz település melletti ingatlanokban is.



Az erdőtüzek sújtotta térségben áramkimaradások vannak. A térség felett terjengő füstöt a 75 kilométerre lévő fővárosban, Nicosiában is látni lehetett.



Mariosz Pelekanosz kormányszóvivő aggasztónak nevezte a tűz kiterjedését. Közölte, hogy Görögország és Izrael is tűzoltásra alkalmas repülőgépeket küld a lángok megfékezésére. Jelenleg négy ciprusi tűzoltó-repülőgép segíti a tűzoltók munkáját, amelyet az erős szél és az időnként 40 Celsius fok feletti hőség is hátráltat. Már a szabadságon lévő tűzoltókat is mozgósították.



Az Európai Bizottság szombati közleménye szerint az unió Kopernikusz-műholdját is aktiválták, hogy pontos képet kapjanak a leginkább érintett területekről. A közlemény arra is kitér, hogy Görögországból több tűzoltó repülő indult Ciprusra, és Olaszország is tervez gépeket küldeni.