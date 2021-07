Beruházás

Magyarországi támogatással épült sportcsarnokot avattak Gyimesközéplokon

A római katolikus egyház által magyar állami támogatással épített, Márton Áron egykori erdélyi püspök nevét viselő sportcsarnokot avattak vasárnap Gyimesközéplokon. 2021.07.04 00:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Veres Nándor

A hálaadó szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek celebrálta, ennek keretében a helybéli 18 éveseket is köszöntötték.



A templomi szertartáson elhangzott: az építkezést a település volt plébánosa, a három éve elhunyt Bodó György kezdeményezte 2016-ban, mivel a községben sem az iskolának, sem az önkormányzatnak nem volt sportlétesítménye. A plébánia által benyújtott pályázatokra az évek során a magyarországi intézmények 250 millió forintnyi támogatást ítéltek meg. Málnási Demeter plébános elmondta: a névadás Márton Áron csíksomlyói bevonulását idézi, amikor a gyimesi csángók akadályozták meg, hogy püspöküket letartóztassák a kommunista hatóságok.



A szertartást követő beszédében Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a gyimesi csángók hitük, nemzetük és kultúrájuk iránti hűségét méltatta. Elmondta: felemelő, nagyszerű örökség az, hogy a gyimesiek, ha kellett testükkel védték püspöküket, és fontos ezt a hithez és a csodálatos, ízes nyelvhez való ragaszkodást tovább éltetni.



Rámutatott, a magyar kormány azért támogatja a közösségi terek, adott esetben tornatermek építését, mert a közösséget is szeretné építeni, amely az összetartást erősíti, a megmaradást szolgálja. A gyimesi csángók is akkor tudnak megmaradni, ha megtartják kereszténységüket, és hűségesek maradnak a nemzethez, nyelvükhöz - mondta az államtitkár.



Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács elnöke az idén nagykorúvá vált fiatalokat köszöntötte és bíztatta helytállásra.



Az ünnepség után az 1360 négyzetméteres sporttermet labdarúgó-mérkőzéssel avatták fel, amelyen a csíkszeredai magyar főkonzulátus csapata - amelyhez az érsek, az államtitkár és a megyei önkormányzat elnöke is csatlakozott - a helyi fiatalok ellen lépett pályára.