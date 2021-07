Koronavírus-járvány

Emelkedni kezdett a súlyos betegek száma Izraelben a járvány negyedik hullámában

Emelkedni kezdett a SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség súlyos eseteinek száma Izraelben a járvány negyedik, a delta variáns okozta hullámában - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.



Noha a szombati ünnepnapon elvégzett csekélyebb számú, 38 938 tesztnek ismét csak 0,5 százaléka, 185 ember bizonyult vírushordozónak, emelkedni kezdett a korábban diagnosztizáltak körében a kórházi ellátást igénylők száma, amely jelenleg 62, és köztük a súlyos betegek száma, amely 35-re nőtt. A lélegeztetőgépeken továbbra is 16 embert ápolnak az egészségügyi minisztérium adatközlése szerint.



A kritikus esetek között van egy be nem oltott állapotos nő és két gyermek. Az elmúlt öt napban 17 súlyos Covid beteget szállítottak kórházakba sürgős kezelést követelő állapotban, miközben a június 5. és 28. közötti 23 napon mindössze 16 beteget kellett kórházba vinni.



Folytatják a kampányt a 12-15 éves korosztály gyors beoltására, de eddig a 12 éveseknek csak 13 százaléka, és a 13-15 évesek 20 százaléka kapta meg az oltásnak legalább az első adagját.



A hatóságok elsősorban a tel-avivi Ben Gurion repülőtérre érkező utasok ellenőrzésével próbálják megfékezni a járványt, ennek érdekében pénteken a gyors tömeges tesztelést biztosító hatalmas sátor építésébe kezdtek a repülőtéren.



A védelmi, a közlekedési és az egészségügyi minisztérium, valamint a repülőteret felügyelő hatóság közös szervezésében létrejövő tesztelő-pont 1500 négyzetméteres területén a több tucat új mintavételi állomáson óránként 2500 beutazó vizsgálatát tudják majd elvégezni.



Az Izraelbe érkezők csak tesztelés után hagyhatják el a repülőteret, és az oltatlanoknak az öt nap múlva elvégzendő második vizsgálat negatív eredményéig otthoni karanténban kell tartózkodniuk, amit a rendőrség ellenőriz, és aminek megszegését súlyos bírságokkal büntetik.

A Jeruzsálemi Héber Egyetem szakértői csoportja szombaton azonnali intézkedéseket sürgetett a járvány negyedik hullámának megállítására, mert figyelmeztetésük szerint ellenkező esetben az új fertőzöttek száma két hét alatt naponta 1000-re emelkedhet - értesült a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál.



Azt jósolták, hogy a vakcinák 60-80 százalékban akadályozzák meg a delta változattal szemben a fertőzést, szemben a többi, korábbi variánsnál megfigyelt 90 százalékkal, de azt is hangsúlyozták, hogy az oltás a súlyos betegségek megelőzésében továbbra is ugyanolyan hatékony lesz, mint eddig. Az új vírushordozók mintegy fele oltással védett.



Az izraeli hatóságok mérlegelni fogják néhány korábbi gyülekezési korlátozás visszaállítását a mintegy negyven százalékkal fertőzőbb delta variáns terjedésének mérséklésére. Az új kormány új koronavírus-kabinetje várhatóan ezen a héten is összeül, hogy az ország következő lépéseiről döntsenek.



Izrael napi esetszáma jelenleg 300 körül van, és folyamatosan nő, mégpedig több olyan hónap után, amikor a széles körű oltási kampány nyomán szinte alig akadtak új fertőzöttek az országban.



A december végén kezdődött oltási kampányban Izrael mintegy 9,3 milliós lakosságából 5 627 866, 12 évesnél idősebbet már legalább egyszer beoltottak a Pfizer és a BioNTech közösen kifejlesztett vakcinájával. Ez az ország lakosságának 60,52 százalékát jelenti. A pandémia megjelenése óta 842 749 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A betegségben tavaly február óta 6429-en haltak meg Izraelben.