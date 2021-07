Koronavírus-járvány

Olaszországban szúrópróbaszerűen ellenőrzik a védettségi igazolást a repülőtereken

A római repülőtéren nem volt minden induló utasnak uniós Covid-igazolása: a fiatalok többsége még nincs átoltva, ezért nekik az indulás előtti 48 órában végzett negatív teszt-eredményt kell felmutatni. 2021.07.02 07:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az olaszországi nemzetközi légikikötőkben nem ellenőrizték egyenként az érkező utasokat a védettséget tanúsító uniós Covid-igazolás bevezetésének első napján - számolt be a sajtó csütörtökön.



A két milánói repülőtéren, a Linate és a Malpensa légikikötőben szúrópróbaszerűen ellenőrizték, hogy az érkezők rendelkeznek-e védettségi igazolással.



Csütörtökön valamivel kevesebb mint ötvenezer utas indult vagy érkezett a két repülőtéren, ami a pandémia előtti időszakkal összehasonlítva a megszokott július eleji forgalomnak kevesebb mint a felét jelentette.



A Leonardo da Vinci római repülőtéren csak az onnan induló utasok védettségét bizonyító papírokat vagy digitális igazolásokat ellenőrizték. Az érkezők esetében a kiindulási állomásokon végzik az ellenőrzést - jelentette az olasz sajtó.



Felmérések szerint szeptemberig 28 millió külföldi látogatóval számolnak, miközben tíz olaszból hét úgy nyilatkozott, hogy belföldön tölti a nyári szabadságát. Az olaszok harminchárom százaléka egyenesen a lakhelye közelében marad nyáron is, legfeljebb a legközelebbi tengerpartig megy el szabadnapjaiban.



Az egészségügyi tárca csütörtök esti adatai szerint 51,7 millió olasz kapott már védőoltást, de közülük csak 18,8 millióan részesültek második adagban is, vagyis a lakosság 34,9 százaléka.



Uniós védettségi igazolást csak az átoltottak kapnak, ennek ellenére az olasz hatóságok bejelentései szerint egyre több helyszínre és eseményre való belépést a Covid-igazoláshoz akarnak kötni, többek között a szórakozóhelyekre történő belépést.