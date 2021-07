Koronavírus-járvány

A megromlott járványhelyzet miatt elindult az újraoltási kampány Moszkvában

Az oltást megismételni rendes esetben évente kellene, de az orvosok a megromlott járványhelyzet miatt most hat hónap elteltével javasolják beadatni az újabb injekciót. 2021.07.01 20:23 MTI

Oroszországban az elmúlt egy nap alatt 672-en haltak meg a Covid-19 következtében a csütörtöki hivatalos adatok szerint, ez a legmagasabb napi veszteségszám a járvány kezdete óta. Eközben Moszkvában megkezdődött a már vakcináltak újraoltása.



Az operatív törzs kedden 652, szerdán pedig 669 halottról számolt be, ami szintén abszolút rekord volt.



Az igazolt új fertőzöttek száma 23 543-mal 5 538 142-re emelkedett. A napi növekmény országos szinten 0,43 százalék volt, az új esetek 14,1 százaléka volt tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 384 935-re, a halálos áldozatoké 135 886-ra, a felépülteké pedig 16 928-cal 5 017 321-re emelkedett.



Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 150,1 millió, az elmúlt napon pedig 479 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 813 826 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.



Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester csütörtökön bejelentette, hogy az orosz fővárosban megkezdődött az újraoltási kampány azok számára, akik fél évvel ezelőtt kapták meg a Covid-19 elleni első védőoltást.



Szobjanyin szerint az oltást megismételni rendes esetben évente kellene, de az orvosok a megromlott járványhelyzet miatt most hat hónap elteltével javasolják beadatni az újabb injekciót.



A polgármester azt mondta, hogy hat hónap elmúltával azokat is ajánlott beoltani, akik túlestek az új koronavírus-fertőzésen. Moszkvában az ismételt vakcinációhoz Szputnyik V és Szputnyik Light típusú oltóanyagot használnak. Az orosz egészségügyi minisztérium szerdán kiadott ajánlásai értelmében az újraoltás bármelyik, Oroszországban forgalomban lévő vakcinával elvégezhető.