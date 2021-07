Koronavírus-járvány

Több száz embert oltott be kamuvakcinával egy ugandai álorvos

Több száz embert oltott be valószínűleg vízzel egy magát orvosnak kiadó férfi Ugandában, két asszisztensét őrizetbe vették, őt magát pedig keresik a rendőrök - közölték csütörtökön a kelet-afrikai ország hatóságai.



Az áldoktor cégeket győzött meg arról, hogy oltassák be alkalmazottaikat. Oltásonként 100-200 ezer ugandai shillinget (8-16 ezer forint) kért.



"Nyilvánvalóan átverés volt az egész. Ez a fickó csak a pénzre hajtott. Azt gyanítjuk, hogy vizet adott be az embereknek, mert színtelen, szagtalan és viszonylag veszélytelen" - mondta el a Reuters brit hírügynökségnek Warren Naamara, az ugandai elnöki hivatal egészségügyi hatóságának vezetője. "Szökésben van, de le fogjuk vadászni" - tette hozzá.



Az áldoktor "rendelőjében" tartott házkutatás során lefoglalt dokumentumok tanúsága szerint legkevesebb 812 embernek adott be "vakcinát".



Találtak hamis matricákkal ellátott oltóanyagos fiolákat és szintén hamis szállítóleveleket is.



A koronavírus-járvány második hulláma május vége óta erősödik az afrikai országban, ahol az Indiából származó delta variáns terjed. Az oltókampány márciusban indult, de lassan halad, mert a szegényebb országok megsegítésére létrehozott COVAX program nem jut elég oltóanyaghoz.