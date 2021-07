Koronavírus-járvány

Az EU újabb országok esetében oldja fel az utazási korlátozásokat

Újabb tíz ország esetében oldja fel a koronavírus-járvány miatt elrendelt utazási korlátozásokat az Európai Unió Tanácsa.



A testület csütörtöki közlése szerint további tíz ország került fel a járványügyi szempontból biztonságosnak tekintett államok listájára: Örményország, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Brunei, Kanada, Jordánia, Montenegró, Katar, Moldova és Szaúd-Arábia.



Az uniós tagországoknak fokozatosan fel kell oldaniuk a nem alapvető beutazásra vonatkozó korlátozásaikat az érintett országok állampolgárai esetében. Mindazonáltal a tanács ajánlása jogilag nem kötelező erejű.



Az ajánlásban foglaltak végrehajtásáért továbbra is a tagállami hatóságok a felelősek.



Egy-egy tagállam nem határozhat úgy, hogy valamely, a jegyzéken nem szereplő, unión kívüli országra vonatkozóan feloldja az utazási korlátozásokat azelőtt, hogy arról összehangolt döntés születik - tették hozzá.



A tájékoztatás szerint az uniós listán Albánia, Ausztrália, Dél-Korea, az Egyesült Államok, Észak-Macedónia, Izrael, Japán, Libanon, Új-Zéland, Ruanda, Thaiföld, Szerbia és Szingapúr is rajta van.



A kölcsönösségre vonatkozó megerősítés függvényében Kína különleges közigazgatási területei, Hongkong és Makaó esetében is fokozatosan fel kell oldani az utazási korlátozásokat. A Kínára vonatkozó korlátozásokat az unió akkor oldja fel, ha a hasonló kínai lépés megtörténik.



A Koszovóra és Tajvanra vonatkozó utazási korlátozásokat szintén fokozatosan fel kell oldani. Andorra, Monaco, San Marino, a Vatikán, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc állampolgárai szintén korlátozások nélkül utazhatnak be az unióba.