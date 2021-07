Koronavírus-járvány

AstraZeneca után mRNS-alapú vakcinát javasolnak második oltásnak Németországban

Az adenovírus-vektor alapú AstraZeneca és egy mRNS alapú vakcina keverése sokkal erőteljesebb immunválaszt vált ki, mint két adag AstraZeneca oltás.

Az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) fokozottan fertőzőképes delta változatának terjedése miatt érdemes a hírvivő RNS-re (mRNS) alapuló vakcinák közül választani második oltást Németországban mindenkinél, aki első adagként AstraZeneca-féle oltást kapott - javasolta csütörtöki állásfoglalásában az úgynevezett állandó oltási bizottság (STIKO).



A szövetségi kormány munkáját a fertőző betegségek elleni védekezés ügyében ajánlásokkal segítő szakértői testület szerint az adenovírus-vektor alapú AstraZeneca és egy mRNS alapú vakcina - vagyis a Moderna vagy a Pfizer/BioNTech-féle oltás - keverése sokkal erőteljesebb immunválaszt vált ki, mint két adag AstraZeneca oltás. A két adag beadása között négy hetet kell várni.



Ezt az úgynevezett heterogén oltási sémát eddig csak a hatvan éven alattiaknak javasolták, az új ajánlásban viszont életkortól függetlenül mindenkinek.



Ezt a megoldást alkalmazták például Angela Merkel kancellárnál, aki az AstraZeneca készítménye után Moderna-féle vakcinát kapott második oltásként.



A STIKO ajánlásában kiemelte, hogy a második adagot feltétlenül be kell adatni, mert egy oltás nem biztosít kellő védelmet a vírus okozta betegséggel (Covid-19) szemben, ha a delta variáns okozza a fertőzést.



Németországban az AstraZeneca-, a Moderna- és a Pfizer/BioNTech-féle készítmény mellett az egydózisú Janssen-féle vakcinát is használják az oltási kampányban.



A szövetségi kormány adatai szerint csütörtökig 45 817 029 ember - a lakosság 55,1 százaléka - kapott legalább egy adag oltást a Covid-19 ellen. Teljes oltással 30 986 527 ember - a lakosság 37,3 százaléka - rendelkezik.



A vírus alfa nevű, korábban britnek is nevezett, B.1.1.7-es jelzésű változatának szétterjedése révén kibontakozott harmadik járványhullám május óta enyhül Németországban. A vírus terjedésének lassítását szolgáló korlátozások nagy részét visszavonták, de várhatóan még hónapokig érvényben maradnak az alapvető fertőzéshigiéniai szabályok, például a maszkviselés és távolságtartás közösségben.



A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) csütörtöki adatai szerint az utóbbi 24 órában 892 fertőződést szűrtek ki tesztekkel. Ez bő tízszázalékos csökkenés az egy héttel korábbi 1008-hoz képest. Az új regisztrált fertőződésekkel együtt 3 729 033 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t. A Covid-19-cel összefüggésben egy nap alatt 63 halálesetet regisztráltak, a járvány áldozatainak száma így 90 938-re emelkedett.