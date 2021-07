Olaszország

Olaszországban több mint félszáz börtönőr ellen indult vizsgálat rabokkal szembeni magatartás miatt

A dél-olaszországi Santa Maria Capua Vetere börtöne ötvenkét őrét függesztették fel állásából, miután hatósági vizsgálat indult ellenük a rabokkal szembeni erőszakos fellépésért a koronavírus-járvány első hullámában tavaly tavasszal történt börtönlázadás napjaiban - jelentette a sajtó csütörtökön.



A Nápolytól kevesebb mint negyven kilométerre levő város büntetés-végrehajtás intézetének őreiről van szó.



Az ügyészi vizsgálattól érintett 52 személy közül nyolcat már előzetes letartóztatásba helyeztek, további húszan házi őrizetben vannak.



A történteket a férfibörtönben elhelyezett kamerák rögzítették, a felvételeket az internetes hírportálok nyilvánosságra hozták. A képeken többek között gumibotos börtönőröket látni, akik a rabokat bántalmazzák, sarokba szorított embereket ütlegelnek. A rabok beszámolói szerint egy kerekes székes társukat sem kímélték, volt, akinek a haját, szakállát tépték, vagy kegyetlen testi motozásnak vetették alá. A raboknak gumibotsorfal között is végig kellett vonulniuk



A börtönben tavaly április 6-án, a pandémia első hullámában - számos más büntetési intézethez hasonlóan - a rabok tiltakozó akciót indítottak az egészségügyi óvintézkedések bevezetését követelve. Megfelelő számú szájmaszkot kértek, a biztonsági távolság betartását, az esetleges betegek ellátását. Volt börtön, ahol amnesztiáért tüntettek. Santa Maria Capua Vetere börtönében, ahol valamivel több mint nyolcszáz férőhelyen ezren voltak, a rabok a cellarácsokat verték, valamint matracaikból falat emeltek és eltorlaszolták a börtön folyosóit.



Santa Maria Capua Veterében a más börtönökből is érkezett őrök, közel háromszázan, szabályosan megrohamozták a börtön egyik részlegét, és erőszakkal léptek fel a rabokkal szemben. Szemtanúk szerint a börtönigazgató is gumibottal verte a rabokat.



A több mint egy éve tartó ügyészi vizsgálat még nem zárult le. Sajtókommentárok szerint a rabokkal szembeni fellépés felső utasítást követett. Tavaly tavasszal az igazságügyi tárcát az Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusa Alfonso Bonafede vezette.



Marta Cartabia jelenlegi igazságügyi miniszter határozottan elítélte a rabokkal szembeni erőszakot. Az alkotmány elárulásának nevezte az érintett hatósági személyek magatartását.



Matteo Salvini a jobboldali Liga kormánypárt vezetője bejelentette, Santa Maria Capua Vetere börtönébe látogat az ott dolgozók iránti szolidaritás jegyében. "Aki bűncselekményt követ el, fizessen meg, főleg ha egyenruhát visel, de nem lehet egy kalap alá venni mind a 40 ezer olaszországi börtönőrt, az egyéni felelősséget kell büntetni" - fogalmazott.