Koronavírus-járvány

Romániában a lakosság elenyésző hányadát oltották be a falvakban

A Romániában koronavírus ellen beoltott emberek alig 3,5 százaléka, kevesebb mint 163 ezer ember kapta meg a vakcinát a falusi orvosi rendelőkben vagy a községeket sorra felkereső mozgó oltópontoknál - derült ki az oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) vezetőjének csütörtöki sajtóértekezletén.



Valeriu Gheorghita katonaorvos szerint az immunizált falusiak aránya ennél magasabb, de arról nincs kimutatás, hogy közülük hányan oltatták be magukat a városi oltóközpontokban.



Az országban több mint 640 mobil oltóegységet szerveztek, ezek eddig a községek 45 százalékába jutottak el, és mintegy 55 ezer embert oltottak be. Több mint százezer ember a falusi rendelőkben kapta meg az oltást. Országos szinten egyébként eredetileg a családorvosi rendelők kevesebb mint harmada csatlakozott az oltási kampányhoz, de mára már alig 26 százalékuknál - kevesebb mint 2500 rendelőben - lehet beadatni a koronavírus elleni oltást.



A vidéken élő emberek immunizációját további 177 falusi oltóközpont működtetése is segíti.



Romániában egyébként az immunizáció iránti érdektelenség miatt a több mint 1100 kialakított oltóközpont közül már csak 740 működik, és ezek felében is napi négy vagy hat órára csökkentették a nyitvatartást. Eddig 43 ezer AstraZeneca vakcinát kellett visszavonni, mert lejárt a szavatossága, 1 millió 170 ezer dózis Pfizer-BioNTech vakcinát pedig Románia beszerzési áron eladott Dániának.



A 19,3 milliós Romániában eddig 4 millió 725 ezer ember kapott legalább egy adag oltást koronavírus ellen. A beoltottak száma a múlt héten naponta alig több mint 9000-rel növekedett. A beoltható (12 év feletti) lakosságot a legnagyobb arányban Bukarestben (45,5 százalék) és Kolozs megyében (42,3 százalék) immunizálták, továbbá Szeben, Brassó, Temes, Konstanca, Fehér és Ilfov megyében haladja meg az átoltottság a 30 százalékot.



Az oltási kampány lassulása ellenére csütörtökön élénk érdeklődés övezte az uniós digitális Covid-igazolvány bevezetését: az első négy órában 170 ezer - másodpercenként 12 - "zöld útlevelet" töltöttek le a román kormány e célból kialakított honlapjáról.



Romániában egyébként ha nem is jelentős mértékben, de még mindig lassul a fertőzés terjedése: csütörtökön már csak 31-gyel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, az utóbbi két hétben pedig napi 61 eset számított átlagosnak. Az utóbbi napon öt fertőzött halt meg, a kórházban ápoltak száma 430-ra, az intenzív terápián kezelt súlyos betegeké pedig 67-re csökkent.