Koronavírus-járvány

A Covid-igazolással már szabadon lehet utazni - videó

Mától érvényes az uniós Covid-igazolvány, amivel az Európai Unión belül bárhova, azon kívül pedig Izlandra, Liechtensteinbe, Norvégiába és Svájcba is szabadon lehet utazni.



Az igazolás az egész unióban egységes vizuális megjelenésű, kétnyelvű, Magyarországon tehát angolul és magyarul digitális és papírformátumban is ingyenesen elérhető, QR-kóddal van ellátva.



Az uniós igazolást az kaphatja meg, aki a koronavírus elleni oltóanyag összes dózisát megkapta vagy átesett a betegségen vagy rendelkezik friss negatív PCR- teszteredménnyel. Uniós Zöld Útlevélre csak azok jogosultak, akiket az oltóanyagok közül az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinák valamelyikével oltottak be. Tehát akiket kínai vagy orosz vakcinával oltottak be, csak akkor szerezhetik meg az igazolást, ha a másik két kritérium valamelyikének megfelelnek. Az európai egészségügyi bizonyítvány életbe lépésétől az idegenforgalom fellendítését remélik. Az egyes tagállamok feladata, hogy mikor kezdik el használni a rendszert. Néhány ország fontolgatja, hogy ezzel az igazolással engedélyezi a részvételt koncerteken és más rendezvényeken.