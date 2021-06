Koronavírus-járvány

Horvátországban új járványügyi intézkedések lépnek érvénybe

Új járványügyi intézkedések lépnek életbe július 1-jétől Horvátországban, az európai védettségi igazolással rendelkezők korlátozások nélkül vehetnek részt különböző rendezvényeken - közölte Davor Bozinovic horvát belügyminiszter, a válságstáb vezetője szerdán.



Mindazonáltal továbbra is száz főben határozzák meg a résztvevők felső létszámhatárát az olyan nyilvános rendezvényeken, illetve harminc főben azokon a magánrendezvényeken, amelyeket nem kötnek védettségi igazoláshoz.



A kávéházak számára továbbra sem engedélyezik a beltéri kiszolgálást, és csak ülő vendégeket szolgálhatnak ki.



Kinyithatnak ugyanakkor a diszkók és éjszakai bárok, de csak nyílt térben és védettségi igazolással fogadhatják a vendégeket.



Nem törölték el a maszk viselését sem zárt térben, amely egyes esetekben nyílt térben is kötelező, ilyenek a vásárok, gazdasági és turisztikai rendezvények, ahol értékesítenek, kiállítanak vagy bemutatnak termékeket.



Alemka Markotic járványügyi szakember, a válságstáb tagja a horvát közszolgálati televíziónak adott interjújában azt mondta: az alacsony átoltottság miatt nem kizárt, hogy szembe kell nézni egy újabb, negyedik hullámmal, amely a tavalyi évhez hasonlóan, már augusztus 15-én a turisztikai idény végét jelentheti. A delta variáns sokkal gyorsabban terjed, mint az alfa variáns, és egy-két hónapon belül meghatározóvá válhat Európában - hangsúlyozta.



Zágráb terve az volt, hogy június végéig legalább egy vakcinával beoltják a lakosság felét, az oltási kampány mégis megakadt, annak ellenére, hogy már mindenki számára elérhetővé vált a vakcina.



A valamivel több mint négymilliós Horvátországban eddig 1 488 707-en kaptak védőoltást, közülük 1 084 774-en már a második adagot is. Ez a felnőtt lakosság 44, illetve 32 százaléka.



Az elmúlt 24 órában 136 új fertőzöttet azonosítottak, amivel a járvány kezdete óta az új típusú koronavírussal megfertőződöttek száma meghaladta a 359 ezret. A vírus okozta betegség (Covid-19) szövődményeinek következtében egyetlen beteg halt meg, így a járvány halálos áldozatainak száma 8206-ra emelkedett. Kórházban jelenleg 159 beteget ápolnak, közülük 12-en vannak lélegeztetőgépen.



A szomszédos Szlovéniában szerdára 47 új fertőzöttet jegyeztek fel, és ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 256 ezret. Az elmúlt napon egyetlen beteg sem halt meg, így a járvány halálos áldozatainak száma 4743 maradt. A koronavírusos betegek közül 68-an vannak kórházban, 17-en közülük intenzív osztályon.



A valamivel több mint kétmillió lelket számláló Szlovéniában védőoltást eddig 817 571-en kaptak, közülük 660 585-en már a második adagon is túl vannak. Ez a lakosság 39, illetve 31 százaléka.



A gyorsabban terjedő delta variáns miatt Ljubljana is új járványhullámtól tart.



"Nem az a kérdés, lesz-e negyedik hullám, hanem az, hogy mikor" - mondta nemrég Janez Poklukar szlovén egészségügyi miniszter.