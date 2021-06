Koronavírus-járvány

Ukrajnában megint gyorsult a járvány terjedése

Ukrajnában az elmúlt napokban tapasztalt fokozatos lassulás után szerdára kismértékben ismét felgyorsult a koronavírus-járvány terjedése, több mint hatszáz új beteget és negyven halálos áldozatot jegyeztek fel.



A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 633 új esettel 2 235 096-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény 451-gyel több a megelőző napiénál, amikor munkaszüneti nap volt Ukrajnában az alkotmány ünnepe miatt. Hétvégenként és ünnepnapokon Ukrajnában általában kevesebb tesztet végeznek, és kevesebben fordulnak orvoshoz. Hétfőn viszont a halálos áldozatok száma is felszökött, negyvenen haltak bele a betegségbe, míg egy nappal korábban mindössze öten. A járvány tavaly márciusi kitörése óta az elhunytak száma így 52 340-re emelkedett.



Eddig 2 166 668-an gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban csaknem 2300-an, az aktív betegek száma így tovább csökkent több mint 1700-zal, 16 088-ra. Kórházba 360 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, csaknem ugyanannyi, mint a megelőző napon, amikor számuk 322 volt. A legtöbb új beteget, 225-öt megint az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel, ahol Vitalij Klicsko polgármester tájékoztatása szerint az azonosított fertőzöttek száma megközelítette a 214 000-et, az elhunytaké eggyel 5191-re nőtt, miközben több mint 204 600-an győzték le a kórt.



Az egészségügyi minisztérium közlése szerint az oltási kampány február 24-i kezdete óta eddig 1 933 944-en kapták meg valamely védőoltás első, 649 524-en a második dózisát is. Kedden 81 637 embert oltottak be Ukrajnában.



Ihor Kuzin országos tisztifőorvos szerdán a liga.net hírportálnak adott interjúban kijelentette, hogy Ukrajna mintegy 20 millió dózis Pfizer vakcinára kötött szerződést, és az oltóanyag-szállítmányok havonta fognak érkezni az országba az év végéig. Nagyon valószínűnek nevezte, hogy engedélyezni fogják a különböző oltóanyagok kombinálását, például első dózis Pfizer vagy AstraZeneca után kaphatnak a beoltottak másodiként kínai gyártású Sinovacot.