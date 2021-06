Illegális bevándorlás

Többen a tengerbe vesztek egy Lampedusánál felborult hajóról

Hét halottat emeltek ki a tengerből, és további eltűnteket keresnek a dél-olaszországi Lampedusa vizein, ahol egy illegális bevándorlókkal teli hajó felborult szerdára virradóan - jelentette az olasz parti őrség.



A szigettől öt tengeri mérföldre borult fel a hajó. A mentést majdnem azonnal megkezdő parti őrség emberei 48 túlélőt találtak meg, hét halottat emeltek ki a vízből, további legalább kilenc személyt keresnek.



Az elhunytak holttestei a reggeli órákban a lampedusai Favarolo-kikötő mólóján sorakoztak. Többségük nő, köztük egy várandós anya is van.



A szicíliai Agrigento ügyészsége vizsgálatot indított a baleset körülményeinek tisztázására.



A parti őrség hajnali fél négytől négy hajónak sietett a segítségére: 256 bevándorló ért partot. Lampedusa migránstáborába szállították őket, ahol kétszázötven férőhelyen jelenleg hatszázhatvanan vannak. Kedden is négy csónakkal és hajóval több mint százharmincan érkeztek.



"Nincs a köztudatban, mi történik a Földközi tengeren. A most érkező szolidaritás nem sokat ér, mivel igazi és konkrét segítségre van szükségünk" - mondta az újabb emberéletet követelő tengeri katasztrófáról Salvatore Martello lampedusai polgármester.



Az olasz belügyminisztérium két nappal ezelőtti adatai szerint az év eleje óta csaknem húszezren érkeztek Olaszországba, többségük a földközi-tengeri migrációs útvonalon, Lampedusán keresztül.