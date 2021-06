Koronavírus-járvány

Romániában szabadnapot kapnak a munkavállalók és a diákok, ha beoltatják magukat

Szabadnap jár Romániában a munkavállalóknak, diákoknak, egyetemi hallgatóknak és hivatásos katonáknak, ha beoltatják magukat koronavírus ellen - az erről szóló törvényjavaslatot kedden nagy többséggel szavazta meg a bukaresti képviselőház.



A szabadnapot az oltási igazolásra alapozva lehet igényelni, a vakcina valamennyi dózisának beadatásakor. A munkavállalók - az állami és versenyszférában egyaránt - egy-egy fizetett szabadnapra jogosultak a rendes éves pihenőszabadságon felül. A diákok, egyetemi hallgatók egy-egy napon felmentést kapnak az óralátogatás, a katonák pedig a szolgálatteljesítés alól. A kiskorú diák (vagy a 26 év alatti fogyatékkal élő fiatal) beoltásakor a szülők egyike vagy a gyám (gondozó) is fizetett szabadnapra jogosult.



A törvénnyel a Romániában lelassult oltáskampánynak akarnak lendületet adni. A 19,3 milliós országban eddig mindössze 4,7 millió ember - a beoltható lakosság alig több mint egynegyede - kapott legalább egy adag vakcinát, a beoltottak száma pedig most már átlagosan kevesebb mint tízezerrel emelkedik naponta.



Románia most már arra kényszerül, hogy eladományozza vagy értékesítse a raktáron maradó vakcinákat. Florin Citu miniszterelnök hétfőn közölte: Dánia például egymillió dózist vásárol Romániától beszerzési áron a Pfizer oltóanyagából. A bukaresti kormány korábban Moldovának, Ukrajnának és Szerbiának is adományozott koronavírus elleni vakcinát, 35 ezer dózis AstraZeneca vakcinát pedig kénytelen megsemmisíteni, mert lejárt a szavatossági idejük.